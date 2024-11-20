Лавров назвал нормальным свое рукопожатие с Макроном
По его словам, неправильно делают европейские политики, когда "шарахаются" от российских представителей
20 ноября 2024, 08:14, ИА Амител
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20. Об этом сообщает "КП".
Напомним, что Макрон и Лавров обменялись рукопожатиями на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Оно попало на видео – на нем заметно, что инициатором стал французский лидер.
"Если люди знакомы, если между странами глубокие противоречия, но где-то они сталкиваются в публичном месте, это абсолютно нормально – поздороваться друг с другом", – сказал Лавров.
Он отметил, что считает ненормальным случаи, когда европейские лидеры "шарахаются" от представителей РФ. Такие инциденты происходят в "коридорах, кулуарах, на фотографировании".
08:27:41 20-11-2024
Так а перед боем даже принято поприветствовать противника. И перед дуэлью
08:29:27 20-11-2024
Тоесть Макрон разрешил наносить удары французским вооружением в глубь моей страны
Поставляет военную технику ВСУ, которая убивает русских солдат
А этот ему ручья тянет поздороваться...
08:34:28 20-11-2024
Надеюсь Лавров потом руки помыл
08:41:44 20-11-2024
Мы Зеленскому деньги платим, почему-бы Макрону руку не пожать
08:53:42 20-11-2024
Достижения российской дипломатии в 2024 - пожать руку президенту франции
09:23:06 20-11-2024
Гость из будущего (08:53:42 20-11-2024) Достижения российской дипломатии в 2024 - пожать руку презид... Так и у французской дипломатии такие же достижения. Президент Франции до этого еще полгода пытался дозвониться, но без достижений. Ему говорили, что его звонок очень важен для нас и ему в ближайшее время ответит освободившийся оператор. А тут руку пожали. Да он полгода ее мыть не будет
09:52:35 20-11-2024
Так то Франция достойный противник, у них Наполеон был. Кутузов наверное мог бы ему руку пожать, перед тем как вломить
10:15:53 20-11-2024
Гость (09:52:35 20-11-2024) Так то Франция достойный противник, у них Наполеон был. Куту... Да будет вам известно что первая встреча Кутузова и Наполеона произошла под Аустерлицем
где Кутузов и потерял глаз и его солдаты волокли при смерти а царь Александр просто убегал и прятался в сараях а его ловили французские солдаты. Почти вся наша армия ушла под лед на Аустерлицком озере. Наполеон просто приказал стрелять орудиям ядрами по льду. И вот эти события и определили характер войны и стратегию Кутузова в 1812 году. Александр царь сделал выводы и научился воевать
10:27:50 20-11-2024
Гость (10:15:53 20-11-2024) Да будет вам известно что первая встреча Кутузова и Наполеон... Михаил Илларионович Кутузов потерял глаз в Крыму во время Русско-турецкой войны.
Во время преследования бежавших с поля боя турков близ Алушты Кутузов получил пулю, выпущенную янычаром. Пуля пробила левый висок и прошла через правый глаз. Рана считалась смертельной, но генералу повезло, он отделался только правым глазом.
10:03:39 20-11-2024
не одобряю такие пожимания и саму такую поездку
теперь сша, франция и англия вполне официально находятся в войне с Россией где захватили Курскую область. Их солдаты вешают пенсионеров и насилуют женщин там а он видите ли поехал к ним и им руки жмет. Как вы думаете если бы в 1941 году Молотов поехал бы в европу и там жал руку гитлеру что бы с ним сделал Сталин а? А это пожатие и эти поездки на эти 20ки случаем не измена родине?????
10:23:07 20-11-2024
Барнаулец (10:03:39 20-11-2024) не одобряю такие пожимания и саму такую поездкутеперь сш... А можно ссылку где солдаты НАТО вешают пенсионеров. РЕН-ТВ не считается
И попутно хотелось бы узнать, как вы относитесь к газопроводу и миллиардным платежам?
12:21:39 20-11-2024
Бывший министр иностранных дел Козырев сказал что российская дипломатия деградировала вслед за государством. Трудно не согласится, когда партнерское окружение состоит из людоедских диктатур и исламистских режимов. Что явно пошло не так у сегодняшней российской власти.