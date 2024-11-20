Лавров назвал нормальным свое рукопожатие с Макроном

По его словам, неправильно делают европейские политики, когда "шарахаются" от российских представителей

20 ноября 2024, 08:14, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20. Об этом сообщает "КП".

Напомним, что Макрон и Лавров обменялись рукопожатиями на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Оно попало на видео – на нем заметно, что инициатором стал французский лидер.

"Если люди знакомы, если между странами глубокие противоречия, но где-то они сталкиваются в публичном месте, это абсолютно нормально – поздороваться друг с другом", – сказал Лавров.

Он отметил, что считает ненормальным случаи, когда европейские лидеры "шарахаются" от представителей РФ. Такие инциденты происходят в "коридорах, кулуарах, на фотографировании".