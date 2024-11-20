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Лавров назвал нормальным свое рукопожатие с Макроном

По его словам, неправильно делают европейские политики, когда "шарахаются" от российских представителей

20 ноября 2024, 08:14, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ
Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20. Об этом сообщает "КП".

Напомним, что Макрон и Лавров обменялись рукопожатиями на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Оно попало на видео – на нем заметно, что инициатором стал французский лидер.

"Если люди знакомы, если между странами глубокие противоречия, но где-то они сталкиваются в публичном месте, это абсолютно нормально – поздороваться друг с другом", – сказал Лавров.

Он отметил, что считает ненормальным случаи, когда европейские лидеры "шарахаются" от представителей РФ. Такие инциденты происходят в "коридорах, кулуарах, на фотографировании".

Политика Франция

Комментарии 12

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Гость

08:27:41 20-11-2024

Так а перед боем даже принято поприветствовать противника. И перед дуэлью

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Гость

08:29:27 20-11-2024

Тоесть Макрон разрешил наносить удары французским вооружением в глубь моей страны
Поставляет военную технику ВСУ, которая убивает русских солдат
А этот ему ручья тянет поздороваться...

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Гость

08:34:28 20-11-2024

Надеюсь Лавров потом руки помыл

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Гость

08:41:44 20-11-2024

Мы Зеленскому деньги платим, почему-бы Макрону руку не пожать

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Гость из будущего

08:53:42 20-11-2024

Достижения российской дипломатии в 2024 - пожать руку президенту франции

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Гость

09:23:06 20-11-2024

Гость из будущего (08:53:42 20-11-2024) Достижения российской дипломатии в 2024 - пожать руку презид... Так и у французской дипломатии такие же достижения. Президент Франции до этого еще полгода пытался дозвониться, но без достижений. Ему говорили, что его звонок очень важен для нас и ему в ближайшее время ответит освободившийся оператор. А тут руку пожали. Да он полгода ее мыть не будет

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Гость

09:52:35 20-11-2024

Так то Франция достойный противник, у них Наполеон был. Кутузов наверное мог бы ему руку пожать, перед тем как вломить

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Гость

10:15:53 20-11-2024

Гость (09:52:35 20-11-2024) Так то Франция достойный противник, у них Наполеон был. Куту... Да будет вам известно что первая встреча Кутузова и Наполеона произошла под Аустерлицем
где Кутузов и потерял глаз и его солдаты волокли при смерти а царь Александр просто убегал и прятался в сараях а его ловили французские солдаты. Почти вся наша армия ушла под лед на Аустерлицком озере. Наполеон просто приказал стрелять орудиям ядрами по льду. И вот эти события и определили характер войны и стратегию Кутузова в 1812 году. Александр царь сделал выводы и научился воевать

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Гость

10:27:50 20-11-2024

Гость (10:15:53 20-11-2024) Да будет вам известно что первая встреча Кутузова и Наполеон... Михаил Илларионович Кутузов потерял глаз в Крыму во время Русско-турецкой войны.

Во время преследования бежавших с поля боя турков близ Алушты Кутузов получил пулю, выпущенную янычаром. Пуля пробила левый висок и прошла через правый глаз. Рана считалась смертельной, но генералу повезло, он отделался только правым глазом.

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Барнаулец

10:03:39 20-11-2024

не одобряю такие пожимания и саму такую поездку
теперь сша, франция и англия вполне официально находятся в войне с Россией где захватили Курскую область. Их солдаты вешают пенсионеров и насилуют женщин там а он видите ли поехал к ним и им руки жмет. Как вы думаете если бы в 1941 году Молотов поехал бы в европу и там жал руку гитлеру что бы с ним сделал Сталин а? А это пожатие и эти поездки на эти 20ки случаем не измена родине?????

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Гость

10:23:07 20-11-2024

Барнаулец (10:03:39 20-11-2024) не одобряю такие пожимания и саму такую поездкутеперь сш... А можно ссылку где солдаты НАТО вешают пенсионеров. РЕН-ТВ не считается
И попутно хотелось бы узнать, как вы относитесь к газопроводу и миллиардным платежам?

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Гость

12:21:39 20-11-2024

Бывший министр иностранных дел Козырев сказал что российская дипломатия деградировала вслед за государством. Трудно не согласится, когда партнерское окружение состоит из людоедских диктатур и исламистских режимов. Что явно пошло не так у сегодняшней российской власти.

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