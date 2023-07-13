Лавров назвал передачу Украине истребителей F-16 ядерной угрозой РФ

США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, считает глава российского МИДа

13 июля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Передача Украине истребителей F-16 является ядерной угрозой России, сказал "Ленте.ру" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", – заявил он.

Также отметил, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями".

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал "расчехлить" кассетные боеприпасы РФ в ответ на обстрел силами ВСУ города Токмак в Запорожской области.