Лавров назвал передачу Украине истребителей F-16 ядерной угрозой РФ
США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, считает глава российского МИДа
13 июля 2023, 08:00, ИА Амител
Передача Украине истребителей F-16 является ядерной угрозой России, сказал "Ленте.ру" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В ходе боевых действий наши военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет. Сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере", – заявил он.
Также отметил, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато "катастрофическими последствиями".
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал "расчехлить" кассетные боеприпасы РФ в ответ на обстрел силами ВСУ города Токмак в Запорожской области.
08:04:45 13-07-2023
Назвал и?
08:24:53 13-07-2023
Смело сказал !
08:34:41 13-07-2023
Российским военным поневоле придётся "быстро доставить" пару ядерных боеголовок в некоторую точку европы.Каким будет ответный удар гейропейцев,прихлебателей американцев?Американцы буду за них "заступаться"?А всеобщая атомная война может начаться только при прямом военном конфликте России и США.
10:40:54 13-07-2023
"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится" (Гненрал Лебедь)
12:10:02 13-07-2023
Выражена очередная озабоченность. Не больше.
13:47:16 13-07-2023
Гость (12:10:02 13-07-2023) Выражена очередная озабоченность. Не больше. ... А Вам ЭТОГО (озабоченности) мало?!!!!!!!!!!!!!