Медведев призвал использовать кассетные боеприпасы против Украины

По словам бывшего президента РФ, пора "расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия"

12 июля 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев призвал "расчехлить" кассетные боеприпасы РФ в ответ на обстрел силами ВСУ города Токмак в Запорожской области.

"Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия", – написал он в телеграме.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы, пока Штаты наращивают производство обычных снарядов. При этом Украина, как утверждают в Белом доме, предоставила гарантии, что будет использовать это оружие очень осторожно.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя решение Вашингтона, заявил, что Москва, понимая, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации. Но в качестве ответа ВС РФ будут вынуждены использовать аналогичные средства.

Чем опасны кассетные боеприпасы?

При применении кассетные боеприпасы разрываются в воздухе и выпускают множество маленьких бомб, которые могут покрыть территорию, равной площади нескольких футбольных полей. В 2008 году более ста государств подписали международную Конвенцию, запрещающую использование, передачу, производство и хранение таких боеприпасов. США, Украина и Россия этот документ не подписывали.