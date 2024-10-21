Лавров назвал слова Байдена о готовности к переговорам с Россией по ЯО обманом

Переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения и отказа курса на конфликт

21 октября 2024, 07:35, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения, призывы Вашингтона обсуждать эту тему без предварительных условий – обман. Как сообщает "АиФ", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Призыв разговаривать о стратегической стабильности, о контроле над ядерными вооружениями без предварительных условий – обман. Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель – нанесение России "стратегического поражения" на поле боя", – сказал он.

Лавров подчеркнул, что, по мнению Байдена, Москва должна принять условия Соединенных Штатов и сесть за стол переговоров, при этом не требуя от Вашингтона отказаться от текущей политики в отношении РФ. То же самое предлагают КНДР.

Глава МИД РФ добавил, что переговоры о контроле над вооружениями должны вестись на основе взаимного уважения и отказа курса на конфликт.