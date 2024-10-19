Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее

РФ готова вести диалог на базе Стамбульских договоренностей, отметил президент

19 октября 2024, 13:24, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, сказал Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран – участниц БРИКС.

"Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", – цитирует президента РИА Новости.

А также отметил, что РФ готова вести диалог о мирном урегулировании конфликта, но только на базе Стамбульских договоренностей.