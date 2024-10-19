НОВОСТИПолитика

Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее

РФ готова вести диалог на базе Стамбульских договоренностей, отметил президент

19 октября 2024, 13:24, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, сказал Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран – участниц БРИКС.

"Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", – цитирует президента РИА Новости.

А также отметил, что РФ готова вести диалог о мирном урегулировании конфликта, но только на базе Стамбульских договоренностей.

Владимир Путин СВО

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:39:40 19-10-2024

Знаете Владимир Владимирович
А мы вам верим

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:19 19-10-2024

Давно пора

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:55 19-10-2024

Впервые слышу, что в Стамбуле были какие-то договорённости. Были какие-то предложения, но договоров никто никаких не подписывал.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:39:11 20-10-2024

Правильно Владимир Владимирович, из войны надо выйти сухим, но россияне будут долго помнить этот конфликт.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:49 21-10-2024

Поди получится. Без ЯО

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров