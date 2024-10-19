Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее
РФ готова вести диалог на базе Стамбульских договоренностей, отметил президент
19 октября 2024, 13:24, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине, сказал Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран – участниц БРИКС.
"Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", – цитирует президента РИА Новости.
А также отметил, что РФ готова вести диалог о мирном урегулировании конфликта, но только на базе Стамбульских договоренностей.
13:39:40 19-10-2024
Знаете Владимир Владимирович
А мы вам верим
17:00:19 19-10-2024
Давно пора
22:29:55 19-10-2024
Впервые слышу, что в Стамбуле были какие-то договорённости. Были какие-то предложения, но договоров никто никаких не подписывал.
03:39:11 20-10-2024
Правильно Владимир Владимирович, из войны надо выйти сухим, но россияне будут долго помнить этот конфликт.
10:28:49 21-10-2024
Поди получится. Без ЯО