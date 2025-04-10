Лавров пошутил про "настойку" перед переговорами в Казахстане. Видео
Глава МИД РФ прибыл на встречу руководителей дипломатических ведомств России и стран Центральной Азии
10 апреля 2025, 17:16, ИА Амител
Глава МИД России Сергей Лавров в начале переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу пошутил о настаивании на гвоздике. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале.
"Переговоры начались у Сергея Лаврова традиционно искрометно", – написала Захарова и процитировала несколько фраз.
Нуртлеу: "Надо сфотографироваться".
Лавров: "Да?"
Нуртлеу: "Протокол настаивает".
Лавров: "На чем? Кто-то, например, настаивает на гвоздике".
В пятницу, 11 апреля, Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и встрече руководителей дипломатических ведомств России и стран Центральной Азии.
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