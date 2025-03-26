"Ветер переменился". Лавров высмеял ЕС за смену мнения по перемирию на Украине

Европейские лидеры "стали кричать, что теперь мяч на стороне Путина", отметил глава МИД

26 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские лидеры, ранее выступавшие против перемирия на Украине, "мгновенно" изменили свою позицию после заявлений Киева о согласии на 30-дневное прекращение огня. Как сообщает ТАСС, его слова прозвучали в интервью Первому каналу.

"Всякие макроны, стармеры, фондерляйны сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне [президента России Владимира] Путина. Хотя еще за три дня до этого они все говорили: "Никакого перемирия, надо нам, прежде чем садиться за стол переговоров, накачать [оружием] Украину, чтобы она с позиции силы выступала", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что европейские лидеры "мгновенно" изменили позицию, "как только ветер переменился".

Напомним, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Тогда президент РФ дал российским военным команду на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующее предложение выдвинул Дональд Трамп.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Как утверждает министр обороны Украины Рустем Умеров, переговоры прошли продуктивно и предметно. Позже в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций России и США. Стороны договорились о мерах в сфере безопасности и торговли.

Ранее Сергей Лавров сделал ряд заявлений о переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде, перспективах Черноморской инициативы и урегулировании конфликта на Украине.