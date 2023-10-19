Лавров посоветовал россиянам отдохнуть в Северной Корее
Глава российского МИД посетил КНДР
19 октября 2023, 15:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил КНДР, где ответил на вопрос журналиста, стал бы он советовать эту страну российским туристам как место отдыха.
"Стал бы", – сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын приезжал в Россию и, в частности, посетил Приморский край, власти которого обсудили с делегацией КНДР обмен школьниками для оздоровительного отдыха.
16:06:55 19-10-2023
Если бы раньше мне рассказали, что дипломат по международным делам советует отдыхать в Северной Корее, я бы никогда не поверила бы в это.
16:18:07 19-10-2023
Нет уж. Лучше они к нам.
16:20:13 19-10-2023
нет спасибо: Неделя дешевого отдыха "всего" 150-180 тысяч за неделю на одного. Виза: гражданам РФ необходима туристическая виза (оформление возможно только при заказанном полном туристическом обслуживании). Запрещается фотографировать любые объекты, даже отдаленно имеющие отношение к обороне. Нельзя фотографировать аэропорты, мосты, и военных. Местных жителей можно фотографировать лишь с их разрешения.,Доступ к интернету в КНДР ограничен. для поездки в Северную Корею, необходимо воспользоваться услугами официального туроператора. Запрещено носить синие джинсы, красить волосы, делать пирсинг и носить любую прическу, которая не соответствует правилам.
18:23:18 19-10-2023
Гость (16:20:13 19-10-2023) нет спасибо: Неделя дешевого отдыха "всего" 150-180 тысяч за... В чужой монастырь со своим Уставом не ходят.
16:21:20 19-10-2023
Пусть сам со своей собачкой едет туда отдыхать. Какое лицемерие. Ещё не давно санкциями северную Корею докучал. А теперь советы раздаёт
17:26:53 19-10-2023
То ли прошлое там вспомнить, то ли в будущее заглянуть.
17:53:39 19-10-2023
Мы еще даже в России почти нигде не были, где хотелось бы. Чего мы в Северной Корее-то забыли?
19:16:05 19-10-2023
Гость (17:53:39 19-10-2023) Мы еще даже в России почти нигде не были, где хотелось бы. Ч... Да, как тока всю Россию объедем, так сразу в Северную Корею!
22:27:53 19-10-2023
Гость (19:16:05 19-10-2023) Да, как тока всю Россию объедем, так сразу в Северную Корею!... Не, у меня Таиланд на очереди. Мы там тоже не были.
23:25:48 19-10-2023
Гость (22:27:53 19-10-2023) Не, у меня Таиланд на очереди. Мы там тоже не были.... В Таиланде все были, а вот в КНДР - лишь единицы! Я в Барнауле знаю только одного человека, был несколько месяцев в командировке. Корейцев хвалил.
18:32:04 19-10-2023
Какой добрый ))
19:06:41 19-10-2023
Чего уж мелочиться. Давайте сразу на Луну! Чудеса чудесные.
20:40:05 19-10-2023
А чё в Крым не посоветовал ?
23:22:52 19-10-2023
доча в сша, а батя почемуто сев корею рекомендует
01:20:04 20-10-2023
Надо полагать, отдых в Северной Корее будет модным в среде российской политической элиты и шоу бизнеса. Так и вижу, как они делятся впечатлениями с всем советуют ехать на отдых не на Мальдивы (чего там хорошего?) а в КНДР. Может быть, удастся увидеть самого Ким Чен Ына. Будет о чем детям и внукам рассказывать.
10:43:51 20-10-2023
Да с удовольствием бы съездили-бы, будь стоимость этой поездки чуть ниже. Пока эта поездка доступна только "толстым кошелькам".
17:38:59 20-10-2023
Я бы съездил за счет бюджета, плюс 100 тыс. на карманные расходы из бюджета. Ну а чем я хуже депутатов и чиновников?