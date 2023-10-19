Лавров посоветовал россиянам отдохнуть в Северной Корее

Глава российского МИД посетил КНДР

19 октября 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил КНДР, где ответил на вопрос журналиста, стал бы он советовать эту страну российским туристам как место отдыха.

"Стал бы", – сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын приезжал в Россию и, в частности, посетил Приморский край, власти которого обсудили с делегацией КНДР обмен школьниками для оздоровительного отдыха.