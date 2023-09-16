Российских школьников отправят в Северную Корею

Для оздоровительного отдыха

16 сентября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Приморья обсудят с делегацией КНДР обмен школьниками и другие вопросы, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Приморье! Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности, перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", – написал политик в телеграм-канале.

Он также рассказал, что глава КНДР прибыл на бронепоезде на станцию Артем – Приморье 1. Там ученики местной школы № 7 встретили его традиционным приветствием на корейском языке.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье / Кадр: t.me/kozhemiakoofficial

Напомним, на днях президент Владимир Путин встречался с Ким Чен Ыном, который 12 сентября приехал в Россию впервые с 2019 года. Переговоры проходили на космодроме Восточный и длились пять часов. Политики обсудили сотрудничество и другие вопросы.