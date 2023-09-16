Российских школьников отправят в Северную Корею
Для оздоровительного отдыха
16 сентября 2023, 14:45, ИА Амител
Власти Приморья обсудят с делегацией КНДР обмен школьниками и другие вопросы, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
"Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Приморье! Впереди – насыщенная программа визита. Обязательно обсудим широкий спектр вопросов. В частности, перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха", – написал политик в телеграм-канале.
Он также рассказал, что глава КНДР прибыл на бронепоезде на станцию Артем – Приморье 1. Там ученики местной школы № 7 встретили его традиционным приветствием на корейском языке.
Напомним, на днях президент Владимир Путин встречался с Ким Чен Ыном, который 12 сентября приехал в Россию впервые с 2019 года. Переговоры проходили на космодроме Восточный и длились пять часов. Политики обсудили сотрудничество и другие вопросы.
15:17:59 16-09-2023
Не дай Бог
15:19:01 16-09-2023
Собак лучше бродячих и сбежавших им отправьте
16:55:38 16-09-2023
Ой, может не надо ТУДА наших ДЕТЕЙ отправлять. Лучше "пусть они к нам ". Ну ,на Алтай!!!
23:51:27 16-09-2023
Не захотели демократию - так за вас решат, куда ваших детей отправлять.
19:07:25 16-09-2023
Запугала либеральная пресса россиян страшными сказками о Сев Корее. Те, кто там побывал, рассказывают обратное. Да, страна бедная, но голода нет. Да, шмоток модных оттуда не привезёшь, но люди гостеприимные и трудолюбивые.
11:13:28 17-09-2023
Гость (19:07:25 16-09-2023) Запугала либеральная пресса россиян страшными сказками о Сев... а что же если все так прекрасно, то запрещают и на метр от гида отойти?
21:41:07 16-09-2023
Оттуда никого не выпустят никуда.