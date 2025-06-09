Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН в Сочи

Такая идея была еще у Иосифа Сталина, напомнил министр

09 июня 2025, 20:52, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что штаб-квартиру ООН следует перевести в Сочи, передает ТАСС.

Глава МИД напомнил, что такая идея уже была у Иосифа Сталина.

"Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу Рузвельту – сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхэттен", – сказал Лавров.

При этом министр отметил, что не видит возможностей для такого переноса в настоящее время, поскольку все структуры "глубоко пустили свои корни", причем не только в виде зданий, но и в виде персонала.