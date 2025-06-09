Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН в Сочи
Такая идея была еще у Иосифа Сталина, напомнил министр
09 июня 2025, 20:52, ИА Амител
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что штаб-квартиру ООН следует перевести в Сочи, передает ТАСС.
Глава МИД напомнил, что такая идея уже была у Иосифа Сталина.
"Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу Рузвельту – сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхэттен", – сказал Лавров.
При этом министр отметил, что не видит возможностей для такого переноса в настоящее время, поскольку все структуры "глубоко пустили свои корни", причем не только в виде зданий, но и в виде персонала.
"Если сейчас вдруг перевести [штаб-квартиру ООН], то это будет такое перемещение народов – страшно даже себе представить", – отметил дипломат.
22:17:41 09-06-2025
Я за! Часть персонала может и не доехать! А тому, кто доедет выделить по 6 соток, пусть пользу приносят прогрессивному человечеству! Хотя, может рассмотреть побережье Обского моря?
04:42:29 10-06-2025
Жириновского слушайте.
07:56:57 10-06-2025
- "Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что штаб-квартиру ООН следует перевести в Сочи, передает ТАСС." - "При этом министр отметил, что не видит возможностей для такого переноса в настоящее время, поскольку все структуры "глубоко пустили свои корни", причем не только в виде зданий, но и в виде персонала."------- Для чего это несбыточное словоблудие?