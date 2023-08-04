Лавров предложил Западу попросить Зеленского предъявить еще одну "формулу"

Такой подход позволил бы многим странам глобального юга лучше понять происходящее в конфликте при выстраивании своих позиций

04 августа 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Западные страны могли бы попросить президента Украины Владимира Зеленского предъявить "формулу" того, как Киев видит положение русских людей в своей стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос журнала "Международная жизнь".

Он отметил, что Москва видит усилия "подсветить" Зеленского на международной арене и продвинуть "формулу мира" Украины.

"Почему бы западным импрессарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну "формулу" о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после "перемоги", – задался вопросом министр.

Лавров добавил, что такой подход позволил бы многим странам глобального юга лучше понять происходящее в конфликте при выстраивании своих позиций.