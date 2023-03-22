Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за снарядов с обеднённым ураном

По его словам, ситуация сильно обострится

22 марта 2023, 21:51, ИА Амител

Фото: newsrussia.today

Поставка Киеву Британией снарядов с обеднённым ураном приведёт к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передаёт РИА Новости.

"Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причём серьёзному наращиванию, качественному наращиванию эскалации", – подчеркнул дипломат.

Напомним, что ранее замглавы министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран.

Путин заявил, что России придётся реагировать, если страны Запада начнут применять оружие с ядерным компонентом.