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Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за снарядов с обеднённым ураном

По его словам, ситуация сильно обострится

22 марта 2023, 21:51, ИА Амител

Фото: newsrussia.today
Фото: newsrussia.today

Поставка Киеву Британией снарядов с обеднённым ураном приведёт к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова передаёт РИА Новости.

"Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причём серьёзному наращиванию, качественному наращиванию эскалации", – подчеркнул дипломат.

Напомним, что ранее замглавы министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран.

Путин заявил, что России придётся реагировать, если страны Запада начнут применять оружие с ядерным компонентом.

Комментарии 11

  • Сейчас наверное радиации на территории Украины будет много
    23 марта, Гость   Ответить
  • Все таки начался ядерный конфликт
    23 марта, Гость   Ответить
  • Когда говорили, что мы мосты не можем разбомбить, потому что они крепкие, всегда подозревал, что есть урановые заряды, но их не применяют, потому что мы добрые
    23 марта, Гость   Ответить
  • Если в мост прилетит ракета, когда по нему будут перевозить урановые снаряды, мост взорвется, ведь невозможно определить, был ли уран в ракете или ехал по мосту
    23 марта, Гость   Ответить
  • Если ракета прилетит в пункт во Львовской области, где хранятся урановые снаряды, невозможно определить был ли уран в ракете или такая большая площадь ядерного заражения из-за урана, который англичане привезли
    23 марта, Гость   Ответить
  • Вообще-то, эти снаряды всего лишь очень эффективно пробивают броню, благодаря стержню из металла очень высокой плотности - ОБЕДНЁННОГО (не радиоактивного) урана. Сами они практически не радиоактивны и местность никак не заражают.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Сами они практически не радиоактивны и местность никак не заражают.-------- будешь такой носить в кармане брюк?
    23 марта, Гость   Ответить
  • будешь такой носить в кармане брюк? ------- Смартфоны намного более опасны. Современная квартира с электропроводкой, когда к каждой розетке своекорыстные электрики тянут свой отдельный провод - это вообще электромагнитная камера медленной и очень мучительной смерти. А именно так делают при всех модных сейчас так называемых "дизайнерских ремонтах".
    23 марта, Гость   Ответить
  • Сами они практически не радиоактивны --- тут ключевое слово "практически". Если их взорвется сразу много, то практически заразят много. И невозможно определить был ли уран в ракете, которая прилетела, или в снарядах, которые американцы привезли и возможно там складировали. Даже если не там, это тоже определить будет трудно. Англичане будут говорить их там не было, наши, что были, но будет уже поздно, большая часть территории Львовской области будет заражена
    23 марта, Гость   Ответить
  • Смартфоны намного более опасны --кирпич с крыши еще более опасен. Это уже не важно. Важно, что теперь территория Львовской области будет непригодна для проживания из-за огромного количества взорвавшихся там английских снарядов с ураном. И будет много препирательств, они ли там взорвались. Хайли лайкли они
    23 марта, Гость   Ответить
  • а че так однообразно?
    23 марта, Гость   Ответить
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