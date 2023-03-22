Захарова назвала применение снарядов с обедненным ураном геноцидом

Все проживающие на территории применения вооружений получат дозу радиации, как и те, кто использует эти снаряды

22 марта 2023, 16:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Использование украинскими военными снарядов с обеднённым ураном будет расцениваться как проявление геноцида. Как сообщает "РГ", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Использование снарядов с обеднённым ураном – это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются", – сказала она.

Захарова подчеркнула, что все проживающие на территории применения вооружений получат дозу радиации, как и те, кто использует эти снаряды.

Напомним, что ранее замглавы министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран.

Путин заявил, что России придётся реагировать, если страны Запада начнут применять оружие с ядерным компонентом.