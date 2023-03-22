Захарова назвала применение снарядов с обедненным ураном геноцидом
Все проживающие на территории применения вооружений получат дозу радиации, как и те, кто использует эти снаряды
22 марта 2023, 16:33, ИА Амител
Использование украинскими военными снарядов с обеднённым ураном будет расцениваться как проявление геноцида. Как сообщает "РГ", об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Использование снарядов с обеднённым ураном – это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются", – сказала она.
Захарова подчеркнула, что все проживающие на территории применения вооружений получат дозу радиации, как и те, кто использует эти снаряды.
Напомним, что ранее замглавы министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что, помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2, Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран.
Путин заявил, что России придётся реагировать, если страны Запада начнут применять оружие с ядерным компонентом.
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