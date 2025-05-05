Лавров: Россия готова помочь в урегулировании споров между Индией и Пакистаном

Об этом стало известно в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе пакистанской стороны

05 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

4 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор. В ходе переговоров Лавров сообщил, что Москва готова содействовать политическому урегулированию напряженности, которая возникла между Исламабадом и Нью-Дели. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Особое внимание было уделено значительному росту напряженности между Нью-Дели и Исламабадом. С российской стороны была подчеркнута готовность содействовать политическому урегулированию ситуации <…> при наличии обоюдного желания Исламабада и Нью-Дели", – сказано в сообщении ведомства.

Известно, что разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

2 мая Сергей Лавров также провел телефонные переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Тогда глава российского МИД призвал урегулировать разногласия между государствами политико-дипломатическими средствами.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля в регионе Кашмир, который считают своей территорией обе страны. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов. Пакистан же, в свою очередь, отвергает все обвинения.