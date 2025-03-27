Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию

Президент принял приглашение индийского премьер-министра Моди

27 марта 2025, 14:45, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В видеообращении, записанном для участников конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений", министр рассказал, что российский лидер принял приглашение индийского премьер-министра Нарендры Моди. Дату визита и иные подробности Лавров не раскрыл.

Напомним, что Моди пригласил Путина в Индию во время их встречи на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. Тогда главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.