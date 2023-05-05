Лавров: Россия и Индия обсуждают проблему взаиморасчетов в рупиях
Москва накопила миллиарды рупий на счетах индийских банков. Чтобы использовать их, страна должна перевести их в другие валюты
05 мая 2023, 23:15, ИА Амител
Москва и Нью-Дели обсуждают проблему взаиморасчётов в рупиях. Как сообщает РИА Новости, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Индия и Россия изучают вопрос о переводе индийских рупий, принадлежащих РФ, в другую валюту.
Напомним, что ранее Reuters сообщило, что Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях. Позднее издание New Indian Express заявило, что в действительности расчёты не останавливали – возникли проблемы и сейчас власти двух стран пытаются решить их.
По словам Лаврова, Россия накопила миллиарды рупий на счетах индийских банков. Чтобы использовать их, Москва должна перевести их в другие валюты.
01:47:29 07-05-2023
Главное это то что Индия берет от нас нефть по дешевке, а взамен даже на эту по вражески заниженную ею цену не поставляет в Россию крайне необходимые нам товары.