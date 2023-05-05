Лавров: Россия ответит не словом, а делом на атаку беспилотников по Кремлю

Министр призвал не задумываться о терминах, подчеркнув, что это был явно враждебный акт, совершённый не без ведома "хозяев" Киева

05 мая 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на атаку беспилотников по Кремлю делом, а не словом. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе общения с журналистами у министра спросили, можно ли считать атаку по Кремлю casus belli (поводом к войне).

Министр призвал не задумываться о терминах, подчеркнув, что это был явно враждебный акт, совершённый не без ведома "хозяев" Киева.

"Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много", – заявил Лавров.

Вместе с тем прозвучавшие из Киева и Вашингтона заявления о непричастности не внушают доверия.

Напомним, пресс-служба президента накануне заявила, что вечером 3 мая Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию главы государства. Их удалось ликвидировать. Материального ущерба нет.