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Сергей Лавров прокомментировал риск ядерной войны

Глава МИД РФ назвал ограниченный ядерный удар приглашением к катастрофе, которой не хочет Россия

06 декабря 2024, 08:20, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru
Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговоры об ограниченном ядерном ударе – это приглашение к ядерной катастрофе, которой не хочет Россия. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

"Некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать", – сказал Лавров Карлсону.

Министр иностранных дел отметил, что это делает ситуацию более рискованной. По его словам, если это возобладает, будут предприняты безрассудные шаги.

Также Лавров назвал заявления Запада об отсутствии у Москвы "красных линий" и их сдвиге очень серьезной ошибкой.

"Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра. А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами – это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим", – заключил глава МИД России.

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

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США Россия

Комментарии 5

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Гость

08:33:50 06-12-2024

Из серии: "щас как врежу, но не хочу"

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Гость

09:15:21 06-12-2024

А кто первый начал говорить о возможности применения ядерного оружия? Какую реакцию они ожидали. Ворде бы взрослые люди. А про холодную войну как будто вообще не в курсе

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Мусик

12:39:16 06-12-2024

Гость (09:15:21 06-12-2024) А кто первый начал говорить о возможности применения ядерног... гы, а америкосы уже и применили. неоднократно. и чё?

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Гость

12:44:59 06-12-2024

Мусик (12:39:16 06-12-2024) гы, а америкосы уже и применили. неоднократно. и чё?... применят и по ним и это будет их последнее че
России дергаться не надо - надо просто чертежи Ким Чен Ыму Орешника передать Они на конвеере сделают 500000 орешников месяца за два и.... и америкосам привет
да еще Ирану надо орешник дать. Им можно наш в сборе а не чертеж. С ядерными боеголовками. Хватит даже одной ракеты для израиля

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Гость

18:08:49 06-12-2024

Гость (12:44:59 06-12-2024) применят и по ним и это будет их последнее чеРоссии дерг...
Пусть лучше некоторым барнаульцам мозги напечатают. Хоть какие-то.

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