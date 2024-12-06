Сергей Лавров прокомментировал риск ядерной войны

Глава МИД РФ назвал ограниченный ядерный удар приглашением к катастрофе, которой не хочет Россия

06 декабря 2024, 08:20, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговоры об ограниченном ядерном ударе – это приглашение к ядерной катастрофе, которой не хочет Россия. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

"Некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать", – сказал Лавров Карлсону.

Министр иностранных дел отметил, что это делает ситуацию более рискованной. По его словам, если это возобладает, будут предприняты безрассудные шаги.

Также Лавров назвал заявления Запада об отсутствии у Москвы "красных линий" и их сдвиге очень серьезной ошибкой.