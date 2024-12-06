Сергей Лавров прокомментировал риск ядерной войны
Глава МИД РФ назвал ограниченный ядерный удар приглашением к катастрофе, которой не хочет Россия
06 декабря 2024, 08:20, ИА Амител
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговоры об ограниченном ядерном ударе – это приглашение к ядерной катастрофе, которой не хочет Россия. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.
"Некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать", – сказал Лавров Карлсону.
Министр иностранных дел отметил, что это делает ситуацию более рискованной. По его словам, если это возобладает, будут предприняты безрассудные шаги.
Также Лавров назвал заявления Запада об отсутствии у Москвы "красных линий" и их сдвиге очень серьезной ошибкой.
"Профессионалы в области политики ядерного сдерживания хорошо знают, что это очень опасная игра. А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами – это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим", – заключил глава МИД России.
08:33:50 06-12-2024
Из серии: "щас как врежу, но не хочу"
09:15:21 06-12-2024
А кто первый начал говорить о возможности применения ядерного оружия? Какую реакцию они ожидали. Ворде бы взрослые люди. А про холодную войну как будто вообще не в курсе
12:39:16 06-12-2024
Гость (09:15:21 06-12-2024) А кто первый начал говорить о возможности применения ядерног... гы, а америкосы уже и применили. неоднократно. и чё?
12:44:59 06-12-2024
Мусик (12:39:16 06-12-2024) гы, а америкосы уже и применили. неоднократно. и чё?... применят и по ним и это будет их последнее че
России дергаться не надо - надо просто чертежи Ким Чен Ыму Орешника передать Они на конвеере сделают 500000 орешников месяца за два и.... и америкосам привет
да еще Ирану надо орешник дать. Им можно наш в сборе а не чертеж. С ядерными боеголовками. Хватит даже одной ракеты для израиля
18:08:49 06-12-2024
Гость (12:44:59 06-12-2024) применят и по ним и это будет их последнее чеРоссии дерг...
Пусть лучше некоторым барнаульцам мозги напечатают. Хоть какие-то.