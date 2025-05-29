Лавров: второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет 2 июня

По словам министра, Россия оперативно разработала меморандум с позицией страны

29 мая 2025, 09:32, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Второй раунд прямых переговоров России и Украины состоится в Стамбуле 2 июня. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, об этом заявил глава ведомства Сергей Лавров.

По словам министра, Россия оперативно разработала меморандум, в котором указана позиция страны. Делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским готова представить документ украинской стороне, а также дать необходимые пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров.

Лавров также отметил, что Россия рассчитывает на то, что все поддержат проведение второго раунда переговоров между Москвой и Киевом.