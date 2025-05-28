Лавров: дату нового раунда переговоров РФ и Украины объявят в ближайшее время

Министр напомнил одно из условий Москвы для прекращения конфликта

28 мая 2025, 15:45, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В ближайшее время Россия объявит о новом раунде переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече высоких представителей по вопросам безопасности, пишет РБК.

"Мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время", – сказал министр.

Он напомнил, что возвращение Украины к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу – одно из условий РФ для урегулирования конфликта.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве.