Рост в 193 раза. Россия закупила у Индии пылесосы на рекордную сумму
Также выросли продажи деталей для электрогенераторов и аккумуляторов
15 января 2025, 13:45, ИА Амител
Россия в январе – октябре прошлого года закупила у Индии пылесосы на 3,86 млн долларов, что стало рекордным показателем в истории взаимной торговли для этого товара, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистической службы.
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года закупки выросли в 193 раза. Отмечается, что также увеличились продажи деталей и механизмов для электрогенераторов (в шесть раз, до 4,21 млн долларов), аккумуляторов (в два раза, до 10,32 млн долларов), электробритв и машин для стрижки волос (в 19 раз, до 1,14 млн долларов), а также электрических водонагревателей (в пять раз, до 11,25 млн долларов).
Отмечается, что основным лидером по поставке пылесосов в РФ все же остается Китай. За этот же период из КНР в Россию их экспортировали на сумму 309,5 млн долларов.
14:09:20 15-01-2025
Порадуемся за Индию!!!
14:25:18 15-01-2025
мы им нефть за рупии, а на рупии - пылесосы)))
14:55:40 15-01-2025
Наверное недоброжелатели скажут, что там чипы, которые можно использовать для ракет
15:02:29 15-01-2025
Свои нужно делать. Покупал пылесос еще был СССР. До сих пор работает.
15:46:17 15-01-2025
Владимир (15:02:29 15-01-2025) Свои нужно делать. Покупал пылесос еще был СССР. До сих пор ... Кому нужно?
16:45:25 15-01-2025
Индия - страна чая, слонов и пылесосов. А потому что пылесос символизирует слона с длинным хоботом!
21:12:28 15-01-2025
пылесосов и так в избытке-зачем они?
22:22:34 15-01-2025
Санечек (21:12:28 15-01-2025) пылесосов и так в избытке-зачем они?... Пылесосить.
08:21:32 16-01-2025
Да до каких пор то будем закупать все по разным станам!!!!!! Где же свое производство????? Свои предприятия продали, развалили по всей стране, а теперь заставляют нас радоваться закупленным пылесосам Да засосать этими пылесосами всех тех кто виноват в развале страны!!!!!!