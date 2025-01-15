Рост в 193 раза. Россия закупила у Индии пылесосы на рекордную сумму

Также выросли продажи деталей для электрогенераторов и аккумуляторов

15 января 2025, 13:45, ИА Амител

Пылесос / Фото: unsplash.com / No Revisions

Россия в январе – октябре прошлого года закупила у Индии пылесосы на 3,86 млн долларов, что стало рекордным показателем в истории взаимной торговли для этого товара, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской статистической службы.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года закупки выросли в 193 раза. Отмечается, что также увеличились продажи деталей и механизмов для электрогенераторов (в шесть раз, до 4,21 млн долларов), аккумуляторов (в два раза, до 10,32 млн долларов), электробритв и машин для стрижки волос (в 19 раз, до 1,14 млн долларов), а также электрических водонагревателей (в пять раз, до 11,25 млн долларов).

Отмечается, что основным лидером по поставке пылесосов в РФ все же остается Китай. За этот же период из КНР в Россию их экспортировали на сумму 309,5 млн долларов.