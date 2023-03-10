В МИД России пока не видят никакой возможности переговоров с Украиной
Со слов Сергея Лаврова, всё дело в нынешней позиции Киева
10 марта 2023, 19:15, ИА Амител
Россия сейчас не видит никакой возможности для переговоров с Украиной из-за позиции Киева, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы-то говорим, что мы не уходим от переговоров не потому, что мы умоляем их о переговорах. Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчёркиваем перед лицом неутихающей волны заявлений, что вот "как плохо, что Россия не хочет переговоров", – сказал он в интервью в передаче "Большая игра" на Первом канале (цитата по ТАСС).
Глава российского МИД также напомнил, что осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности ведения переговоров с РФ.
Ранее Лавров заявил, что на роль "следующей Украины" Запад в настоящий момент рассматривает Молдавию.
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