Льдина с рыбаками откололась на Шульгинских карьерах в Бийске

Людям пришлось спасаться и выходить на большую землю

26 марта 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске на Шульгинских карьерах начал трескаться лёд. Об этом рассказали в сообществе "Бийск 22".

Один из очевидцев в социальных сетях рассказал о том, что большая льдина откололась вместе с рыбаками.

Людям пришлось эвакуироваться, но их возвращение на большую землю прошло успешно.

Ранее сообщалось, что в Бийске ребёнок провалился под лёд на Бии. Мальчика спас проезжавший мимо мужчина.