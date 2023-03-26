Льдина с рыбаками откололась на Шульгинских карьерах в Бийске
Людям пришлось спасаться и выходить на большую землю
26 марта 2023, 20:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске на Шульгинских карьерах начал трескаться лёд. Об этом рассказали в сообществе "Бийск 22".
Один из очевидцев в социальных сетях рассказал о том, что большая льдина откололась вместе с рыбаками.
Людям пришлось эвакуироваться, но их возвращение на большую землю прошло успешно.
Ранее сообщалось, что в Бийске ребёнок провалился под лёд на Бии. Мальчика спас проезжавший мимо мужчина.
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