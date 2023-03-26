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Льдина с рыбаками откололась на Шульгинских карьерах в Бийске

Людям пришлось спасаться и выходить на большую землю

26 марта 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске на Шульгинских карьерах начал трескаться лёд. Об этом рассказали в сообществе "Бийск 22".

Один из очевидцев в социальных сетях рассказал о том, что большая льдина откололась вместе с рыбаками.

Людям пришлось эвакуироваться, но их возвращение на большую землю прошло успешно. 

Ранее сообщалось, что в Бийске ребёнок провалился под лёд на Бии. Мальчика спас проезжавший мимо мужчина.

Комментарии 4

  • Голод что делает с бийчанами
    26 марта, Гость   Ответить
  • Бывайте, Ихтиандры Бийские...
    26 марта, Гость   Ответить
  • А вот и март и так приятно * Послушать раннею весной * Как где то жалобно, печально * Кричат на льдинах рыбаки
    26 марта, Гость   Ответить
  • Я тоже рыбак,но в опасное время на рыбачу. Распишите расходы за спасение на них, может устанут новости в СМИ делать, плюс штрафа им тысяч по 300.
    26 марта, Гость   Ответить
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