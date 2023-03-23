Ребенок провалился под лед на Бии

Спасти его удалось только благодаря помощи прохожих

23 марта 2023, 18:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ребёнок провалился под лёд в Бийске на реке Бии, в районе парка Прибрежный и пляжа Зелёный Клин. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В момент происшествия семилетний мальчик гулял без присмотра родителей. Он по пояс ушёл под воду, но на помощь пришёл проезжавший мимо мужчина.

Спасённого мальчика передали врачам для проведения обследования.