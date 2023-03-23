Ребенок провалился под лед на Бии
Спасти его удалось только благодаря помощи прохожих
23 марта 2023, 18:50, ИА Амител
Ребёнок провалился под лёд в Бийске на реке Бии, в районе парка Прибрежный и пляжа Зелёный Клин. Об этом рассказали в региональном МЧС.
В момент происшествия семилетний мальчик гулял без присмотра родителей. Он по пояс ушёл под воду, но на помощь пришёл проезжавший мимо мужчина.
Спасённого мальчика передали врачам для проведения обследования.
"Просим всех взрослых: проведите беседы с детьми! Сейчас, накануне каникул, это особенно важно. Любопытство приводит детей на потерявший прочность весенний лёд, где их может подстерегать смертельная опасность. Позаботьтесь сегодня о том, чтобы завтра беда обошла ваш дом, вашу семью стороной", – отметили в МЧС.
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