ЛДПР подарила управляющей компании Барнаула ржавую трубу "за хорошую работу"

В партии заявляют: УК не исполняет свои обязанности

17 марта 2023, 16:45, ИА Амител

Активист ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Жители нескольких домов в Барнауле обратились в ЛДПР с просьбой повлиять на управляющую компанию в Центральном районе. По словам жителей, она игнорирует их проблемы.

Жалоб было несколько. Одна – по поводу горячей воды. А точнее, её отсутствия. Люди рассказывают, что утром приходится открывать кран и ждать около 30 минут, чтобы вода хотя бы стала комнатной температуры.

"Две недели жители звонили и просили разобраться с проблемой, но УК кормила только "завтраками", – рассказали в партии.

В другом доме, который обслуживает та же управляющая компания, проблемы с крышей. Во время осадков она буквально течёт. Но, видимо, УК совершенно безразличен данный факт, считают в партии.

Накануне Дня работников ЖКХ ЛДПР решила сделать подарок "за хорошую работу" УК и подарила им ржавую трубу. А ещё партия направила жалобу в соответствующую инстанцию.