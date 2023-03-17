ЛДПР подарила управляющей компании Барнаула ржавую трубу "за хорошую работу"
В партии заявляют: УК не исполняет свои обязанности
17 марта 2023, 16:45, ИА Амител
Жители нескольких домов в Барнауле обратились в ЛДПР с просьбой повлиять на управляющую компанию в Центральном районе. По словам жителей, она игнорирует их проблемы.
Жалоб было несколько. Одна – по поводу горячей воды. А точнее, её отсутствия. Люди рассказывают, что утром приходится открывать кран и ждать около 30 минут, чтобы вода хотя бы стала комнатной температуры.
"Две недели жители звонили и просили разобраться с проблемой, но УК кормила только "завтраками", – рассказали в партии.
В другом доме, который обслуживает та же управляющая компания, проблемы с крышей. Во время осадков она буквально течёт. Но, видимо, УК совершенно безразличен данный факт, считают в партии.
Накануне Дня работников ЖКХ ЛДПР решила сделать подарок "за хорошую работу" УК и подарила им ржавую трубу. А ещё партия направила жалобу в соответствующую инстанцию.
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