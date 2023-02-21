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ЛДПР призывает остановить рост ЖКХ и компенсировать людям затраты на "коммуналку"

И без того острая проблема ЖКХ стала ещё актуальнее из-за недавнего повышения цен на услуги

21 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: ЛДПР
Фото: ЛДПР

В 2022 году государство дважды поднимало тарифы: в июле и декабре. Да и цены на энергоносители выросли очень существенно. Всё это сказалось в итоге на кошельке простых потребителей. Этот вопрос обсудили на круглом столе на тему "О поддержке населения в части оплаты коммунальных услуг", который организовала и провела фракция ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании. 

Модератором на мероприятии выступил депутат от ЛДПР, председатель комитета по промышленности предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семёнов. Также участие приняли представители всех фракций парламента и двух профильных комитетов – по социальной защите и по ЖКХ. Среди приглашённых были представители управления края по госрегулированию цен и тарифов; управления антимонопольный службы; Сибирской генерирующей компании; инспекции строительного и жилищного надзора края; Министерства соцзащиты. 

Кредит на кредите 

"Зима в этом году была суровой, это объективно. Но совершенно неправильно, когда у нас растут расходы, а доходы в сравнении с этим абсолютно не выросли. У населения региона буквально всё расписано до рубля. Алтайский край является одним из самых закредитованных регионов, и чтобы человеку купить холодильник, ему приходится брать кредит; собрать ребёнка в школу – в кредит; купить стиральную машинку – в кредит. Да и зарплаты одни из самых низких по стране. По сути, уровень зарплаты уже равен уровню обязательных платежей, куда входит и ЖКУ. А в данной ситуации и они дорожают. И такие проблемы государство обязано контролировать", – уверены в партии. 

Поэтому Владимир Семёнов призвал коллег рассматривать тему круглого стола даже шире заявленной, и пытаться найти пути решения. 

"Индексация пенсий и зарплат не успевает за ростом тарифов ЖКХ, а соцпомощь от государства недостаточна. Именно сейчас необходимо принимать решение о том, как защитить жителей от высоких тарифов. Когда Минсоцзащиты говорит о том, что у нас всё хорошо, с точки зрения помощи населению, то у нас жители региона платят порядка 60 млрд за "коммуналку", а из них лишь 2 млрд мы компенсируем. Давайте сравним 60 млрд и 2 млрд. А семей с малыми доходами у нас более 386 тысяч", – подчеркнул Владимир Семёнов. 

Всё растёт 

Чиновники, принимавшие участие в круглом столе, объяснили повышение тарифов рядом объективных факторов. В том числе изменением экономической ситуации в стране, повышением уровня МРОТ, ростом цен на энергоресурсы. Но плата за ЖКУ увеличилась ещё и потому, что декабрь был холодным, а значит, и потребление ресурсов выросло. 

Так, по словам координатора реготделения ЛДПР, члена комитета по ЖКХ в АКЗС Сергея Булаева, стоимость дров и угля выросла практически по всей Сибири, но в Алтайском крае темпы годовой инфляции намного обогнали средние. Поэтому депутат считает, что необходимо ужесточить контроль в данной сфере. 

Власти отвечают: в регионе действуют меры поддержки. В 2022 году субсидию в крае получили 83,3 тыс. одиноко проживающих граждан. По словам ещё одного депутата от ЛДПР, заместителя председателя комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирины Шудры, компенсацию на оплату ЖКУ имеют и другие категории граждан. Например, ветераны, труженики тыла, инвалиды, жертвы политических репрессий, семипалатинцы, чернобыльцы. Средний размер компенсации льготникам составляет 800 рублей в месяц, сельские педагоги получают 2630 руб., специалисты – 1120 руб. 

"Самыми уязвимыми оказались пенсионеры, поскольку пенсии проиндексировали на 4,8%, а рост цен и коммунальных платежей оказался гораздо выше. Казалось бы, меры поддержки достаточно объёмны, но, взглянув на нынешние платежи, депутаты реально понимают, что соцльготы не решают проблемы. Депутаты будут работать над решением проблемы", – подчеркнула Шудра. 

Фракция ЛДПР по итогам круглого стола совместно с профильным комитетом занимается подготовкой резолюции, которая будет направлена губернатору, правительству края, фракции ЛДПР в Госдуму, для решения проблемы как на федеральном, так и на региональном уровнях. И уже сейчас партия призывает чиновников поставить на контроль безудержный рост на энергоносители и тарифы ЖКХ.

Комментарии 22

  • Зима в этом году была суровой, это объективно -Насмешили.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • В место "нищий-народ" они толлерантно называют "закредитованый" Новые понты режима
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, для них это суровая зима, по сравнению с канарской...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Повальная нищета - это закредитованность? Может хватит принимать решения в пользу бизнеса, оглянуться пора на людей?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Болтуны
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Эм...Одной рукой поднимаем тарифы и оплаты, другой - раздаем субсидии? Так, что ли? А от этих денежных потоков всегда крошечки прилипнут к тем рукам, к которым нужно. Никто ведь не будет просто платить нормальные пенсии и зп - тогда ведь субсидии не понадобятся, а на это пойтить никак нельзя... ЗЫ А вообще все это не более, чем ибд.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • После драки замахали кулаками.Вроде как заботятся о народе. Надо было раньше заботиться.Одна видимость работы и заботы у всех фракций
    21 февраля, Гость   Ответить
  • у всех фракций - да там и фракций нет, одна видимость))) Не зря же было предложение объединить все партии в одну на период СВО)))
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Решили обсудить - обсудили. Что решили - Кого -то призвать. Кого? Массово не платить, а будет Кто-то не доволен - обсудить.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • В квитанциях "отопление" стало примерно на 50% дороже по сравнению с прошлым годом! Это нормально??? Много знакомых засобирались на юг и в столицу(там дешевле) переезжать.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • 16 минут назад, источник: Известия Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам Платежи могут вырасти, снизиться или не измениться — зависит от региона. С 1 марта россияне будут по-новому оплачивать потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН). Изменятся нормативы учета горячей и холодной воды, электричества и отопления на общих пространствах — лестничных площадках, подъезде и лифтах. Кроме того, до 1 апреля придут новые платежки ЖКУ — с перерасчетом ОДН за прошлый год. Правила коснутся всех по-разному: у кого-то единовременная плата будет ощутимо выше, у кого-то ниже, а у кого-то почти или совсем не поменяется. Чего ждать — разбирались «Известия».
    21 февраля, Гость   Ответить
  • 16 минут назад, источник: Известия - сейчас придет комментатор, который расскажет нам всем, какие мы дураки - это же не тарифы поднимутся, а что-то другое))) И подумаешь, что все будут платить еще больше, главное, тарифы не поднимались.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Никогда не верил этой ЛДПРерии, как крутила своим "хвостом", так и крутит. Пыли много, а толку мало.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Хватит ныть, куры живут на 30 рублей в день, еще и откладывают!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Время птиц говорунов!!! Одни слова,реальный действий не видно,какая бы партия не была!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А ничего, что и зарплаты тоже существенно выросли за последний год?! Причём гораздо сильнее, чем подорожали ЖКУ!!!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, так себе вброс.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • зарплаты тоже существенно выросли - у депутатов?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А ничего, что и зарплаты тоже существенно выросли за последний год?! " По себе-то весь край не меряй
    21 февраля, Гость   Ответить
  • что и зарплаты тоже существенно выросли- у 0000,5% АК не впендривайтесь в общение, с своими огромными зарплатами
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Для Путина это не проблема остановить наглый грабеж граждан систематическим необоснованным повышением тарифов для увеличения прибыли офшорным олигархам. Но он не хочет и не будет поскольку их охранник и крыша.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Все все знают. Все всех знают, воров поименно. Но только толку никакого.
    21 февраля, Гость   Ответить
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