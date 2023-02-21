ЛДПР призывает остановить рост ЖКХ и компенсировать людям затраты на "коммуналку"

И без того острая проблема ЖКХ стала ещё актуальнее из-за недавнего повышения цен на услуги

21 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: ЛДПР

В 2022 году государство дважды поднимало тарифы: в июле и декабре. Да и цены на энергоносители выросли очень существенно. Всё это сказалось в итоге на кошельке простых потребителей. Этот вопрос обсудили на круглом столе на тему "О поддержке населения в части оплаты коммунальных услуг", который организовала и провела фракция ЛДПР в Алтайском краевом Заксобрании.

Модератором на мероприятии выступил депутат от ЛДПР, председатель комитета по промышленности предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семёнов. Также участие приняли представители всех фракций парламента и двух профильных комитетов – по социальной защите и по ЖКХ. Среди приглашённых были представители управления края по госрегулированию цен и тарифов; управления антимонопольный службы; Сибирской генерирующей компании; инспекции строительного и жилищного надзора края; Министерства соцзащиты.

Кредит на кредите

"Зима в этом году была суровой, это объективно. Но совершенно неправильно, когда у нас растут расходы, а доходы в сравнении с этим абсолютно не выросли. У населения региона буквально всё расписано до рубля. Алтайский край является одним из самых закредитованных регионов, и чтобы человеку купить холодильник, ему приходится брать кредит; собрать ребёнка в школу – в кредит; купить стиральную машинку – в кредит. Да и зарплаты одни из самых низких по стране. По сути, уровень зарплаты уже равен уровню обязательных платежей, куда входит и ЖКУ. А в данной ситуации и они дорожают. И такие проблемы государство обязано контролировать", – уверены в партии.

Поэтому Владимир Семёнов призвал коллег рассматривать тему круглого стола даже шире заявленной, и пытаться найти пути решения.

"Индексация пенсий и зарплат не успевает за ростом тарифов ЖКХ, а соцпомощь от государства недостаточна. Именно сейчас необходимо принимать решение о том, как защитить жителей от высоких тарифов. Когда Минсоцзащиты говорит о том, что у нас всё хорошо, с точки зрения помощи населению, то у нас жители региона платят порядка 60 млрд за "коммуналку", а из них лишь 2 млрд мы компенсируем. Давайте сравним 60 млрд и 2 млрд. А семей с малыми доходами у нас более 386 тысяч", – подчеркнул Владимир Семёнов.

Всё растёт

Чиновники, принимавшие участие в круглом столе, объяснили повышение тарифов рядом объективных факторов. В том числе изменением экономической ситуации в стране, повышением уровня МРОТ, ростом цен на энергоресурсы. Но плата за ЖКУ увеличилась ещё и потому, что декабрь был холодным, а значит, и потребление ресурсов выросло.

Так, по словам координатора реготделения ЛДПР, члена комитета по ЖКХ в АКЗС Сергея Булаева, стоимость дров и угля выросла практически по всей Сибири, но в Алтайском крае темпы годовой инфляции намного обогнали средние. Поэтому депутат считает, что необходимо ужесточить контроль в данной сфере.

Власти отвечают: в регионе действуют меры поддержки. В 2022 году субсидию в крае получили 83,3 тыс. одиноко проживающих граждан. По словам ещё одного депутата от ЛДПР, заместителя председателя комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирины Шудры, компенсацию на оплату ЖКУ имеют и другие категории граждан. Например, ветераны, труженики тыла, инвалиды, жертвы политических репрессий, семипалатинцы, чернобыльцы. Средний размер компенсации льготникам составляет 800 рублей в месяц, сельские педагоги получают 2630 руб., специалисты – 1120 руб.

"Самыми уязвимыми оказались пенсионеры, поскольку пенсии проиндексировали на 4,8%, а рост цен и коммунальных платежей оказался гораздо выше. Казалось бы, меры поддержки достаточно объёмны, но, взглянув на нынешние платежи, депутаты реально понимают, что соцльготы не решают проблемы. Депутаты будут работать над решением проблемы", – подчеркнула Шудра.

Фракция ЛДПР по итогам круглого стола совместно с профильным комитетом занимается подготовкой резолюции, которая будет направлена губернатору, правительству края, фракции ЛДПР в Госдуму, для решения проблемы как на федеральном, так и на региональном уровнях. И уже сейчас партия призывает чиновников поставить на контроль безудержный рост на энергоносители и тарифы ЖКХ.