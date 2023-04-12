ЛДПР предлагает упростить получение субсидии на "коммуналку"

Этот вопрос в партии прорабатывают уже на федеральном уровне

12 апреля 2023, 16:05, ИА Амител

Сергей Булаев / Фото: пресс-служба ЛДПР

Депутаты ЛДПР федерального и регионального уровня предлагают упростить получение субсидии на оплату ЖКУ. В начале недели в Госдуме прошли парламентские слушания на эту тему, рассказал amic.ru депутат парламента Алтайского края, глава регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев.

Либерал-демократы предлагают оптимизировать процедуру оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан России.

"Выработанные рекомендации партия направит на рассмотрение в правительство нашей страны. Будут усовершенствованы процедуры получения субсидий, изменены федеральные законы", – сказал Булаев.

По его словам, работа по темам жилищно-коммунального хозяйства всегда была для партии в приоритете. Особенно сейчас, когда тарифы растут быстрее индексации пенсий и зарплат, а соцпомощь от государства недостаточна. Нужно принимать решение о том, как защитить жителей от высоких тарифов, подчёркивает Сергей Булаев.

Ранее фракция ЛДПР в АКЗС проводила круглый стол по поддержке населения в части оплаты коммунальных услуг. Там, в числе прочих мер, либерал-демократы предложили поставить на контроль безудержный рост на энергоносители и тарифы ЖКХ. Депутаты подготовили рекомендации, которые направили коллегам по ЛДПР в Госдуме, губернатору и в правительство региона.