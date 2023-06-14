ЛДПР представит нейросеть "Жириновский" на ПМЭФ

У искусственного интеллекта будет исключительно просветительская задача

14 июня 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: YouTube / Дума ТВ

На ПМЭФ-2023 15 июня представят нейросеть "Жириновский". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

В партии заявили, что работа над созданием искусственного интеллекта идет полным ходом, данные уже загружены, алгоритм учится. Отмечается, что с нейросетью уже можно общаться.

Продемонстрируют это на предстоящем форуме.

В ЛДПР добавили, что перед нейросетью будет стоять исключительно просветительская задача.