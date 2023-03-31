ЛДПР проводит конкурс для желающих пойти на выборы от партии

Участие в нём могут принять активные россияне любого возраста

31 марта 2023, 12:44, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: пресс-служба партии

Российская Либерально-демократическая партия объявила конкурс "ЛДПР. Старт", чтобы найти новых кандидатов на выборы. Шанс попасть в большую политику имеют все, заверили в партии.

Участвовать в конкурсе могут люди старше 18 лет, не состоящие в других партиях. Главное условие – успешная общественная деятельность. Например, быть лидером студенчества, волонтёром СВО, активистом неформальных родительских сообществ, экологических движений, зооактивистом или ещё кем-то, кто "каждый день старается сделать жизнь людей лучше".

"ЛДПР создаёт социальный лифт для самых инициативных и неравнодушных граждан. Для тех, кто не может пробиться через бюрократические проволочки, созданные в других партиях, и кому есть что предложить для своей страны и региона. Мы дадим возможность и ресурсы для реализации идей. Мы приглашаем всех, кто готов встать с нами плечом к плечу в ряды партии конструктивной оппозиции", – рассказал председатель ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Участники конкурса получат возможность пройти обучение в партии. Их научат, как правильно оформить свой проект, отстаивать его в открытой дискуссии. Те, кто предложат общественно значимые инициативы, пройдут практику. С ними будут работать профессиональные наставники – признанные специалисты в той или иной области, а также опытные политики – депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. Активистов научат, как трансформировать их общественно важные начинания в социально-политические проекты, реально работающие законы и нормативные акты.

Победители конкурса войдут в избирательные списки законодательных органов власти субъектов РФ в 2023 году. Партия выделит и финансовую помощь для ведения предвыборной кампании. Призёрам предложат должности в партийных структурах.

Подробнее о конкурсе на сайте ЛДПР-старт.рф. Подать заявку можно с 1 по 21 апреля 2023 года. Обучение будет проходить с 22 апреля по 19 мая, а практика – с 20 мая по 1 июня. Итоги подведут до 5 июня текущего года.