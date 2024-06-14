ЛДПР выдвинула кандидата на пост главы Республики Алтай
Им стал Александр Кириллов
14 июня 2024, 18:46, ИА Амител
Флаг ЛДПР / Фото: moo.ldpr.ru
ЛДПР выдвинула кандидатом на пост главы Республики Алтай депутата Александра Кириллова. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, такое решение приняли на внеочередной конференции 14 июня.
Отмечается, что при подготовке к конференции были избраны 16 делегатов от 11 местных отделений, в работе конференции принимали участие 12 человек от шести местных отделений.
Выдвинутый Кириллов является членом ЛДПР более 20 лет. Он работал депутатом двух созывов Госсобрания. Также он был тренером, учителем физкультуры и директором спортивной школы.
19:34:53 14-06-2024
Подтанцовка пошла.
22:18:33 14-06-2024
Кукловод профессия, в которой управляют куклами: марионетку, носочную или перчаточную куклу, куклу-чревовещателя и т.п.
Во многих случаях кукловод управляет разработанной им самим куклой, то есть выступает также как и кукольник (мастер-изготовитель самой куклы). Часто эти два термина смешиваются.
В переносном смысле кукловод — манипулятор (синоним cерого кардинала).
23:03:42 14-06-2024
Учителя физкультуры - главой Республики Алтай?! Ну что сказать - ЛДПР! Видно Турчак потом несколько хлебных должностей подкинет.
07:22:10 15-06-2024
Андрей (23:03:42 14-06-2024) Учителя физкультуры - главой Республики Алтай?! Ну что сказ... Лучше трудовика .
09:00:16 16-06-2024
Андрей (23:03:42 14-06-2024) Учителя физкультуры - главой Республики Алтай?! Ну что сказ...
Ну возглавляет же физрук педучилище в Барнауле. А почему же и в дэпутаты не податься?
07:21:58 18-06-2024
Уж лучше физкультурника из ЛДПР, чем очередного хитреца из партии воров.