ЛДПР выдвинула кандидата на пост главы Республики Алтай

Им стал Александр Кириллов

14 июня 2024, 18:46, ИА Амител

Флаг ЛДПР / Фото: moo.ldpr.ru

ЛДПР выдвинула кандидатом на пост главы Республики Алтай депутата Александра Кириллова. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, такое решение приняли на внеочередной конференции 14 июня.

Отмечается, что при подготовке к конференции были избраны 16 делегатов от 11 местных отделений, в работе конференции принимали участие 12 человек от шести местных отделений.

Выдвинутый Кириллов является членом ЛДПР более 20 лет. Он работал депутатом двух созывов Госсобрания. Также он был тренером, учителем физкультуры и директором спортивной школы.