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ЛДПР выдвинула кандидата на пост главы Республики Алтай

Им стал Александр Кириллов

14 июня 2024, 18:46, ИА Амител

Флаг ЛДПР / Фото: moo.ldpr.ru
Флаг ЛДПР / Фото: moo.ldpr.ru

ЛДПР выдвинула кандидатом на пост главы Республики Алтай депутата Александра Кириллова. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, такое решение приняли на внеочередной конференции 14 июня.

Отмечается, что при подготовке к конференции были избраны 16 делегатов от 11 местных отделений, в работе конференции принимали участие 12 человек от шести местных отделений.

Выдвинутый Кириллов является членом ЛДПР более 20 лет. Он работал депутатом двух созывов Госсобрания. Также он был тренером, учителем физкультуры и директором спортивной школы.

Политика Республика Алтай

Комментарии 6

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Гость

19:34:53 14-06-2024

Подтанцовка пошла.

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Гость

22:18:33 14-06-2024

Кукловод профессия, в которой управляют куклами: марионетку, носочную или перчаточную куклу, куклу-чревовещателя и т.п.
Во многих случаях кукловод управляет разработанной им самим куклой, то есть выступает также как и кукольник (мастер-изготовитель самой куклы). Часто эти два термина смешиваются.
В переносном смысле кукловод — манипулятор (синоним cерого кардинала).

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Андрей

23:03:42 14-06-2024

Учителя физкультуры - главой Республики Алтай?! Ну что сказать - ЛДПР! Видно Турчак потом несколько хлебных должностей подкинет.

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Гость

07:22:10 15-06-2024

Андрей (23:03:42 14-06-2024) Учителя физкультуры - главой Республики Алтай?! Ну что сказ... Лучше трудовика .

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Гость

09:00:16 16-06-2024

Андрей (23:03:42 14-06-2024) Учителя физкультуры - главой Республики Алтай?! Ну что сказ...
Ну возглавляет же физрук педучилище в Барнауле. А почему же и в дэпутаты не податься?

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Владимир

07:21:58 18-06-2024

Уж лучше физкультурника из ЛДПР, чем очередного хитреца из партии воров.

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