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Турчак подал документы в алтайский избирком и объявил о старте избирательной кампании

Выборы главы Республики Алтай назначены на 8 сентября

13 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Андрей Турчак подал документы на пост главы Республики Алтай в избирком и объявил о старте своей избирательной кампании. Об этом временно исполняющий обязанности руководителя региона сообщил в телеграм-канале. 

По его словам, кампанию он проведет "в полях", общаясь с людьми.

"Это поможет и максимально быстро погрузиться в проблематику республики, и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей", – отметил он.

Поддерживать кандидата в кампании будет команда "Единой России".

Выборы главы Республики Алтай назначены на 8 сентября.

выборы Республика Алтай

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11:29:27 13-06-2024

Встречай Малинковичв

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