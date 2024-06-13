Турчак подал документы в алтайский избирком и объявил о старте избирательной кампании

Выборы главы Республики Алтай назначены на 8 сентября

13 июня 2024, 10:15, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Андрей Турчак подал документы на пост главы Республики Алтай в избирком и объявил о старте своей избирательной кампании. Об этом временно исполняющий обязанности руководителя региона сообщил в телеграм-канале.

По его словам, кампанию он проведет "в полях", общаясь с людьми.

"Это поможет и максимально быстро погрузиться в проблематику республики, и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей", – отметил он.

Поддерживать кандидата в кампании будет команда "Единой России".

Выборы главы Республики Алтай назначены на 8 сентября.