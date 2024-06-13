Турчак подал документы в алтайский избирком и объявил о старте избирательной кампании
Выборы главы Республики Алтай назначены на 8 сентября
13 июня 2024, 10:15, ИА Амител
Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
Андрей Турчак подал документы на пост главы Республики Алтай в избирком и объявил о старте своей избирательной кампании. Об этом временно исполняющий обязанности руководителя региона сообщил в телеграм-канале.
По его словам, кампанию он проведет "в полях", общаясь с людьми.
"Это поможет и максимально быстро погрузиться в проблематику республики, и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей", – отметил он.
Поддерживать кандидата в кампании будет команда "Единой России".
Выборы главы Республики Алтай назначены на 8 сентября.
11:29:27 13-06-2024
Встречай Малинковичв