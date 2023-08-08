Ледник в горах Алтая окрасился в кроваво-красный цвет

Необычное явление оказывает негативный эффект на состояние льда

08 августа 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: news.tsu.ru

В горах Алтая ледник окрасился в кроваво-красный цвет. Это обнаружили ученые Томского государственного университета (ТГУ).

Специалисты пояснили, что лед изменил цвет из-за водорослей, которые выделяют красноватый пигмент, чтобы выжить. Их скопление наблюдают каждый год, но такое массовое, как сейчас – редкое явление.

Предположительно, ученые обнаружили хламидомонаду снежную. Чтобы точно идентифицировать водоросль, материалы отдали на дополнительное исследование.

Отмечается, что за красотой явления стоит и то, что оно негативно влияет на ледник, ускоряя его таяние.