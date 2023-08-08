Ледник в горах Алтая окрасился в кроваво-красный цвет
Необычное явление оказывает негативный эффект на состояние льда
08 августа 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: news.tsu.ru
В горах Алтая ледник окрасился в кроваво-красный цвет. Это обнаружили ученые Томского государственного университета (ТГУ).
Специалисты пояснили, что лед изменил цвет из-за водорослей, которые выделяют красноватый пигмент, чтобы выжить. Их скопление наблюдают каждый год, но такое массовое, как сейчас – редкое явление.
Предположительно, ученые обнаружили хламидомонаду снежную. Чтобы точно идентифицировать водоросль, материалы отдали на дополнительное исследование.
Отмечается, что за красотой явления стоит и то, что оно негативно влияет на ледник, ускоряя его таяние.
10:18:42 08-08-2023
Уже и водоросли - "чтобы выжить!")))))))))))
11:06:27 08-08-2023
Еще в советском детстве своем о таком явлении читала в журнале "Наука и жизнь". Потом с младшим братом играли в высадку на Юпитер, делали забор материалов из области известного всем красного пятна Юпитера. Провели анализ и обнаружили, что это пятно тоже образовано красными водораслями =)