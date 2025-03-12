Ледоход на Бие в Алтайском крае может начаться уже в марте

Причиной этому служат тонкий лед и обильные осадки

12 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Трескающийся лед / Фото: amic.ru

Ледоход на Бие в районе Бийска ожидается уже в марте. Как пишет "Бийский рабочий", эксперты связывают раннее вскрытие льда с его тонкостью и обильными осадками.

Как рассказали на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, в этом году Бия промерзла на 13 см меньше, чем обычно, – всего на 40 см. При этом запас снега в бассейне реки достиг 103% от многолетней нормы. Почва также промерзла слабо – глубина составила 13 см, что в десять раз меньше максимального значения.

В зону подтопления в Бийске при критическом уровне воды попадают пять улиц – Мало-Угреневская, Граничная, Речная, Кожзаводская и Правобережная в поселке Сорокино. При этом власти уже готовы к паводку – на работы и аварийно-спасательные мероприятия в бюджете Бийска заложено более 9 млн рублей. В группировку, которая будет бороться с возможным подтоплением, вошли 534 человека и 207 единиц техники.