Ледовые переправы не будут работать в Алтайском крае

Жителям региона напомнили, что выезд техники на лед вне ледовых переправ грозит штрафом

19 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края

Все ледовые переправы закрыты на территории Алтайского края. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

"На территории региона не действует ни одна ледовая переправа", – заявили в мэрии.

Также спасатели напомнили жителям региона, что выезд техники на лед вне ледовых переправ не только крайне опасен, но и нарушает законодательство. Штраф за выезд на лед в неположенных местах могут наложить по двум статьям: нарушение природоохранного законодательства и несоблюдение правил охраны жизни людей на водных объектах.