Ледовые переправы не будут работать в Алтайском крае
Жителям региона напомнили, что выезд техники на лед вне ледовых переправ грозит штрафом
19 декабря 2024, 10:30, ИА Амител
Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края
Все ледовые переправы закрыты на территории Алтайского края. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
"На территории региона не действует ни одна ледовая переправа", – заявили в мэрии.
Также спасатели напомнили жителям региона, что выезд техники на лед вне ледовых переправ не только крайне опасен, но и нарушает законодательство. Штраф за выезд на лед в неположенных местах могут наложить по двум статьям: нарушение природоохранного законодательства и несоблюдение правил охраны жизни людей на водных объектах.
10:36:03 19-12-2024
судя по новостям - несколько уже попробовали поднырнуть.
10:58:27 19-12-2024
Штрафы, штрафы больше штрафов. Кто утонул, штрафы не заплатит. Когда от штрафов народ начнет ржать, как лошади?
11:13:47 19-12-2024
Гость (10:58:27 19-12-2024) Штрафы, штрафы больше штрафов. Кто утонул, штрафы не заплати... Когда умом тронется.