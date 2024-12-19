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Ледовые переправы не будут работать в Алтайском крае

Жителям региона напомнили, что выезд техники на лед вне ледовых переправ грозит штрафом

19 декабря 2024, 10:30, ИА Амител

Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края
Ледовая переправа / Фото: МЧС Алтайского края

Все ледовые переправы закрыты на территории Алтайского края. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

"На территории региона не действует ни одна ледовая переправа", – заявили в мэрии.

Также спасатели напомнили жителям региона, что выезд техники на лед вне ледовых переправ не только крайне опасен, но и нарушает законодательство. Штраф за выезд на лед в неположенных местах могут наложить по двум статьям: нарушение природоохранного законодательства и несоблюдение правил охраны жизни людей на водных объектах.

Установка информационного знака / Фото: администрация Барнаула

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край

Комментарии 3

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Musik

10:36:03 19-12-2024

судя по новостям - несколько уже попробовали поднырнуть.

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Гость

10:58:27 19-12-2024

Штрафы, штрафы больше штрафов. Кто утонул, штрафы не заплатит. Когда от штрафов народ начнет ржать, как лошади?

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Акакий

11:13:47 19-12-2024

Гость (10:58:27 19-12-2024) Штрафы, штрафы больше штрафов. Кто утонул, штрафы не заплати... Когда умом тронется.

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