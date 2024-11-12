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В Барнауле запретили переходить и переезжать по речному льду

На водных объектах установили 43 информационных знака

12 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Установка информационного знака / Фото: администрация Барнаула
Установка информационного знака / Фото: администрация Барнаула

Сотрудники управления ГОЧС Барнаула установили знаки, запрещающие выход на лед на водных объектах города. Об этом сообщили в мэрии.

У водоемов появилось 43 информационных знака "Переход (переезд) по льду запрещен".

Также на особом контроле находятся традиционные места массового подледного лова рыбы:

  • вдоль правого берега р. Оби 300-500 м вверх по течению от Нового моста;
  • вдоль левого берега р. Оби 700-900 м вниз по течению от Коммунального моста;
  • вдоль левого берега р. Оби 900-1200 м вниз по течению от ОСК-2 "Барнаульский водоканал";
  • вдоль садоводства "Объ-3" на р. Ляпихе.

С особым вниманием спасатели просят относиться к выходу детей на лед в следующих населенных пунктах:

  • мкр-н Затон;
  • с. Власиха;
  • с. Лебяжье;
  • п. Черницк;
  • п. Южный;
  • п. Центральный;
  • п. Казенная Заимка, а также в районе дамбы на реке Барнаулке.

"Убедительная просьба к родителям: не допускайте детей на лед!" – предостерегают в ведомстве.

Комментарии 1

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Гость

12:03:22 12-11-2024

Дуракам, закон не писан, а Костлявая ждет с не терпением.

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