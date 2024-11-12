В Барнауле запретили переходить и переезжать по речному льду

На водных объектах установили 43 информационных знака

12 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Установка информационного знака / Фото: администрация Барнаула

Сотрудники управления ГОЧС Барнаула установили знаки, запрещающие выход на лед на водных объектах города. Об этом сообщили в мэрии.

У водоемов появилось 43 информационных знака "Переход (переезд) по льду запрещен".

Также на особом контроле находятся традиционные места массового подледного лова рыбы:

вдоль правого берега р. Оби 300-500 м вверх по течению от Нового моста;

вдоль левого берега р. Оби 700-900 м вниз по течению от Коммунального моста;

вдоль левого берега р. Оби 900-1200 м вниз по течению от ОСК-2 "Барнаульский водоканал";

вдоль садоводства "Объ-3" на р. Ляпихе.

С особым вниманием спасатели просят относиться к выходу детей на лед в следующих населенных пунктах:

мкр-н Затон;

с. Власиха;

с. Лебяжье;

п. Черницк;

п. Южный;

п. Центральный;

п. Казенная Заимка, а также в районе дамбы на реке Барнаулке.