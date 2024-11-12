В Барнауле запретили переходить и переезжать по речному льду
На водных объектах установили 43 информационных знака
12 ноября 2024, 10:45, ИА Амител
Установка информационного знака / Фото: администрация Барнаула
Сотрудники управления ГОЧС Барнаула установили знаки, запрещающие выход на лед на водных объектах города. Об этом сообщили в мэрии.
У водоемов появилось 43 информационных знака "Переход (переезд) по льду запрещен".
Также на особом контроле находятся традиционные места массового подледного лова рыбы:
- вдоль правого берега р. Оби 300-500 м вверх по течению от Нового моста;
- вдоль левого берега р. Оби 700-900 м вниз по течению от Коммунального моста;
- вдоль левого берега р. Оби 900-1200 м вниз по течению от ОСК-2 "Барнаульский водоканал";
- вдоль садоводства "Объ-3" на р. Ляпихе.
С особым вниманием спасатели просят относиться к выходу детей на лед в следующих населенных пунктах:
- мкр-н Затон;
- с. Власиха;
- с. Лебяжье;
- п. Черницк;
- п. Южный;
- п. Центральный;
- п. Казенная Заимка, а также в районе дамбы на реке Барнаулке.
"Убедительная просьба к родителям: не допускайте детей на лед!" – предостерегают в ведомстве.
12:03:22 12-11-2024
Дуракам, закон не писан, а Костлявая ждет с не терпением.