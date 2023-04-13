"Легенда жизни" и комитет по образованию проводят в школах Барнаула уроки по экологии

Для учащихся сделали мультфильм. Такой формат подачи материала более интересен и повышает вовлечённость в тему

13 апреля 2023, 13:13, ИА Амител

Кадр из мультфильма

Школьники Барнаула стали участниками проекта "Экология водных ресурсов и здоровья человека", который проходит в рамках классных часов. Его проводят компания "Легенда жизни" и городской комитет по образованию. Для учащихся с 1 по 6 класс подготовили обучающий мультфильм.

Что это за проект?

Главная задача проекта – привлечь внимание к теме сохранения водных ресурсов города и влияния воды на здоровье человека.

"Интересно быть проводником осмысленного подхода к своему здоровью и окружающей среде. Для "Легенды жизни" подобные уроки, в первую очередь, – забота о здоровье подрастающего поколения и формирование у них понимания важности выбора правильных ориентиров: личная ответственность, чистая природа, проверенная вода. А для ребят это увлекательный, современный формат занятий и понимание, как с помощью своих действий можно влиять на своё здоровье и среду, в которой мы живём", – рассказала руководитель отдела маркетинга компании "Легенда жизни" Татьяна Бирюля.

Говоря об актуальности темы загрязнения рек в Барнауле, она напомнила, что Обь была признана самой грязной рекой России (рейтинг составлен "Российской газетой"). А если учитывать, что водоснабжение домов города осуществляется как раз путём забора воды из Оби, то проблема поддержания чистоты водоёмов как никогда актуальна, в том числе и в рамках школьной программы. Ведь молодому поколению нужно уметь заботиться и о своём здоровье, и в целом об экологии, подчеркнула Бирюля.

О чём образовательный мультфильм?

"Одна из основных мыслей: как снизить влияние человека на загрязнение рек Барнаула. Большинство видов загрязнения, конечно, требует системного подхода – это и экологичный подход к утилизации отходов производственных предприятий, снижение количества реагентов на зимних дорогах города и автомобильных выхлопов. Но есть и то, на что может влиять каждый городской житель и даже ребёнок. Например, в тёплую погоду пересесть на велосипед, убрать за собой мусор после пикника или поднять ПЭТ-бутылку, брошенную кем-то, потому что нам не всё равно и мы все живём в одном городе", – пояснила Татьяна Бирюля.

Она добавила, что тема загрязнения водных ресурсов приводит к вопросу, как выбрать безопасную воду для своего здоровья.

Поэтому в мультфильме показывают отличие поверхностных речных вод, экологическое состояние которых неблагополучно, и артезианских вод, влияние человеческой деятельности на которые минимально.

"Рассматриваем необходимость поддержания водного баланса и то, что другие напитки не могут заменить функцию воды в нашем организме. Рассказываем, почему состав воды должен быть сбалансированным на основе ежедневной потребности организма в макро- и микроэлементах. Ведь именно с водой человек получает полезные элементы, именно вода выступает в качестве их растворителя и разносит по всему организму, питая каждую его клетку", – отметила представитель компании.

А будет ли что-то подобное для старшеклассников?

К работе с ребятами 7-11 классов в компании решили подойти индивидуально – через реальные исследовательские проекты на базе лаборатории "Легенды жизни".

"В таком возрасте мало что принимается на веру, но когда проводишь практические опыты своими руками, анализируешь полученные результаты своими глазами, тогда самостоятельные выводы и решение что-то изменить растут изнутри. Школьники поделятся результатами своих проектов и выводами, подадут пример осмысленного подхода к важным вопросам", – пояснила Бирюля.

И выразила надежду, что ребята поймут важность сохранения чистоты рек, ведь от этого зависит здоровье.

Исследовательский проект на базе лаборатории "Легенды жизни" / Фото: пресс-служба компании