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Обь признали самой грязной рекой в России

Ещё шесть лет назад она потеряла статус питьевой из-за множества заводов

23 марта 2023, 08:47, ИА Амител

Ко Всемирному дню рек, который отмечался 22 марта, "Российская газета" составила список самых грязных рек в стране. Первое место в этом антирейтинге заняла Обь в районе Новосибирска.

В реке можно найти почти всю таблицу Менделеева, а концентрация некоторых веществ превышена в 9-10 раз.

С 2017 года вода в реке Оби потеряла своё питьевое значение из-за промышленных стоков заводов Новосибирска, Барнаула, Бийска, Нижневартовска, Нефтеюганска. Отмечается, что многие из этих заводов до сих пор не установили очистные сооружения.

Комментарии 13

  • Очередное достижение! УРА товарищи!!!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Так все интересно. А рыбаков обвиняют в том, что они реку погубили рыбалками. Чудеса. А завод кто подтянет - ОН ЖЕ ПАМЯТНИК (Классика жанра).
    23 марта, Гость   Ответить
  • Главное на этом не останавливаться!
    23 марта, Гость   Ответить
  • А кто по подробнее объяснит фразу : "С 2017 года вода в реке Обь потеряла свое питьевое значение из-за промышленных стоков заводов Новосибирска, Барнаула, Бийска, Нижневартовска, Нефтеюганска" - ? А что, этих заводов раньше 2017 года не было? Что за чушь пишут с утра ? Все советское и после советское время эти заводы с времен войны лили свои отходы прямо в реку Обь. В Бийске - Олеумный завод, в Банауле - Трансмаш Хиволокно Геофизика ХБК Моторный Шинный Кожевенный сливали в Обь все что можно. Чего только стоят залповые ночные выбросы. А Новосибирск, Томск ? Рыбу из реки Томь запрещено было принимать в пищу! А Томь куда втекает?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Кто написал эту ересь? Кто автор? Хочется подать на него заявление в органы за распространение фейков. В силу работы, прекрасно знаю какого состава бывает Обская вода и каким качеством она подаётся в краны Барнаульцев. Всё что накарябано в статье полнейший бред. А увОжаемый Амик этот бред перепостил и распространил.
    23 марта, Гость   Ответить
  • не знаю как там Обь, но воду из крана третью неделю пить невозможно! это помои какие-то желтые и вонючие, а не вода! дома бежит через проточные фильтры, потом в кувшин, потом кипячу...
    23 марта, Гость   Ответить
  • По идее это должно положительно сказаться на развитии туризма. Люди ведь едут туда, где всё самое-самое
    23 марта, Гость   Ответить
  • В период половодья у воды всегда повышенная мутность и соответствующий запах. Внешне она не совсем приглядна, но с учётом водоподготовки и очистки она полностью безопасна. Кому не нравится внешний вид, рекомендую отстаивать воду.
    23 марта, Гость   Ответить
  • каждый год так - скоро все будет чисто
    23 марта, Гость   Ответить
  • Водоканал отметился.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Водоканал отметился. - где?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Новосибирск, дачи вдоль Тулки в районе Хилокского рынка давно превратились в доходные дома, стоянки фур. Всё стекает в речку. Природоохранители приезжают только для пополнения карманов.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Геофизика то причем. Она от берега за тридевять земель.
    23 марта, Гость   Ответить
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