Обь признали самой грязной рекой в России
Ещё шесть лет назад она потеряла статус питьевой из-за множества заводов
23 марта 2023, 08:47, ИА Амител
Ко Всемирному дню рек, который отмечался 22 марта, "Российская газета" составила список самых грязных рек в стране. Первое место в этом антирейтинге заняла Обь в районе Новосибирска.
В реке можно найти почти всю таблицу Менделеева, а концентрация некоторых веществ превышена в 9-10 раз.
С 2017 года вода в реке Оби потеряла своё питьевое значение из-за промышленных стоков заводов Новосибирска, Барнаула, Бийска, Нижневартовска, Нефтеюганска. Отмечается, что многие из этих заводов до сих пор не установили очистные сооружения.
Комментарии 13