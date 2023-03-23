Обь признали самой грязной рекой в России

Ещё шесть лет назад она потеряла статус питьевой из-за множества заводов

23 марта 2023, 08:47, ИА Амител

Ко Всемирному дню рек, который отмечался 22 марта, "Российская газета" составила список самых грязных рек в стране. Первое место в этом антирейтинге заняла Обь в районе Новосибирска.

В реке можно найти почти всю таблицу Менделеева, а концентрация некоторых веществ превышена в 9-10 раз.

С 2017 года вода в реке Оби потеряла своё питьевое значение из-за промышленных стоков заводов Новосибирска, Барнаула, Бийска, Нижневартовска, Нефтеюганска. Отмечается, что многие из этих заводов до сих пор не установили очистные сооружения.