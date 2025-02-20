Легендарная рок-опера "Юнона и Авось". Amic.ru дарит билеты на спектакль в Барнауле
Рок-оперу в постановке Театра Алексея Рыбникова уже увидели зрители из России и зарубежных стран
20 февраля 2025, 11:50, ИА Амител
3 марта 2025 года в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина представят одну из самых известных рок-опер на российской сцене – "Юнона и Авось". Зрители смогут увидеть одну из наиболее популярных и востребованных рок-опер и в России, и за рубежом. В спектакле заняты блестящие московские артисты: участники проекта "Голос", актеры театра и кино.
Amic.ru вместе с "Лигой Арт" дарят два билета на спектакль. Для участия в розыгрыше достаточно подписаться на наш Telegram-каналы и amic.ru и "Лига Арт". И нажать кнопку "Участвую". Итоги розыгрыша мы подведем 2 марта в 16:00 с помощью бота-рандомайзера.Рок-оперу в постановке Театра Алексея Рыбникова уже увидели зрители США, Канады, Германии, Франции, Швейцарии, Израиля, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. В год театр дает более 50 спектаклей по всей России.
22:30:21 20-02-2025
На сайте театра рок оперы в марте нет. Кто-то заблуждается?
10:32:06 21-02-2025
гость (22:30:21 20-02-2025) На сайте театра рокоперы в марте нет. Кто-то заблуждается?... Здравствуйте! На сайте театре нет этого спектакля, потому что его ставит не сам театр, а приезжие артисты, театр драмы - площадка для спектакля. Посмотрите информацию на сайте организаторов - "Лига арт".