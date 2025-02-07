В Барнауле покажут мюзикл о жизни, любви и смерти "Призрак оперы"

Основа сюжета – мелодраматические отношения начинающей певицы и влюбленного в нее учителя музыки, скрывающего лицо под маской

07 февраля 2025, 17:16, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 8 апреля 2025 года представят легендарный мюзикл "Призрак оперы".

"Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра "Парижская Опера", во многом отличается от романа Леру The Phantom of the Opera ("Призрак Оперы") и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера", – отмечают организаторы.

Основа сюжета – мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в нее покровителя "Оперы" графа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской. Эрик всю жизнь провел в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз собственный отец, управляющий "Оперой".

В спектакле есть место и комедии. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги – примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик не лишен чувства юмора, правда, юмор немного черный, но такова жизнь в подвале. Фантом умирает, получив первый и последний в своей жизни поцелуй от Кристин.