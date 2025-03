В Барнауле покажут мюзикл о жизни, любви и смерти "Призрак оперы"

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 8 апреля 2025 года представят легендарный мюзикл "Призрак оперы".

"Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра "Парижская Опера", во многом отличается от романа Леру The Phantom of the Opera ("Призрак Оперы") и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера", – отмечают организаторы.