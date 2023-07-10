Легендарный Winamp станет плеером для смартфонов

Одной из его особенностей станет взаимосвязь с новой музыкальной площадкой

10 июля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото из открытых источников

Разработчик начал тестировать приложение Winamp на операционных системах Android и iOS. Об этом компания Llama Group сообщила в своих социальных сетях.

Winamp был популярен в использовании на ПК в конце 90-х, начале нулевых. В конце 2010 года была предпринята попытка выпуска приложения на мобильные устройства, однако этот процесс быстро свернули.

Сейчас Winamp снова тестируют на смартфонах. Одной из основных особенностей плеера станет его взаимосвязь с новой музыкальной платформой Fanzone, позволяющей авторам контента напрямую связываться с аудиторией.