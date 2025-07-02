По сравнению с прошлым годом объем вакансий с ежедневными выплатами вырос в регионе на 43%

02 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Курьер быстро доставляет легкую посылку / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Водители, курьеры, аниматоры, мастера маникюра, грузчики. Каким еще специалистам работодатели предлагают ежедневную оплату труда в Алтайском крае, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"С января по июнь 2025 в Алтайском крае было открыто 544 вакансии с ежедневной оплатой труда, и чаще всего подобное условие можно встретить в курьерских вакансиях (45% от всех подобных предложений), а также в предложениях о работе для водителей (11%), упаковщиков, комплектовщиков (10%), кладовщиков (3%), продавцов и разнорабочих (по 2%)", - говорится в исследовании.

Чуть реже такой график оплаты предлагают грузчикам, педагогам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, мастерам по ремонту оборудования и техники, мерчандайзерам, официантам, барменам, бариста, поварам, промоутерам и администраторам (по 1%).

84% вакансий с ежедневной оплатой предполагают частичную занятость, то есть подходят для подработки. А 96% предложений не требуют от кандидатов опыта работы по специальности.

По сравнению с прошлым годом объем вакансий с ежедневными выплатами вырос в регионе на 43%.Вакансии с ежедневной оплатой, на которые можно откликнуться прямо сейчас: