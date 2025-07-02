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"Легкий" курьер. Кем нужно работать на Алтае, чтобы получать большую зарплату каждый день

По сравнению с прошлым годом объем вакансий с ежедневными выплатами вырос в регионе на 43%

02 июля 2025, 08:00, ИА Амител

Курьер быстро доставляет легкую посылку / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Курьер быстро доставляет легкую посылку / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Водители, курьеры, аниматоры, мастера маникюра, грузчики. Каким еще специалистам работодатели предлагают ежедневную оплату труда в Алтайском крае, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

"С января по июнь 2025 в Алтайском крае было открыто 544 вакансии с ежедневной оплатой труда, и чаще всего подобное условие можно встретить в курьерских вакансиях (45% от всех подобных предложений), а также в предложениях о работе для водителей (11%), упаковщиков, комплектовщиков (10%), кладовщиков (3%), продавцов и разнорабочих (по 2%)", - говорится в исследовании.

Чуть реже такой график оплаты предлагают грузчикам, педагогам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, мастерам по ремонту оборудования и техники, мерчандайзерам, официантам, барменам, бариста, поварам, промоутерам и администраторам (по 1%).

84% вакансий с ежедневной оплатой предполагают частичную занятость, то есть подходят для подработки. А 96% предложений не требуют от кандидатов опыта работы по специальности.

По сравнению с прошлым годом объем вакансий с ежедневными выплатами вырос в регионе на 43%.Вакансии с ежедневной оплатой, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

Подростки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 7

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Гость

09:43:16 02-07-2025

это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е. человек с техническим или инженерным образованием) получает от 50 тыс, а курьер от 110 тыс.

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Гость

10:30:07 02-07-2025

Гость (09:43:16 02-07-2025) это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е... А вы в последние годы много нормального вокруг видите?

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Гость

10:36:53 02-07-2025

Гость (09:43:16 02-07-2025) это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е... из дохода курьера вычтите затраты на авто и чистый доход сравняется.

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Гость

11:26:21 02-07-2025

Гость (09:43:16 02-07-2025) это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е... Ненормально, когда учитель с высшей категорией, юрист, воспитатель...получает намного меньше курьера(((
А потом нам показывают среднюю зарплату по краю. Спасибо курьерам!

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Гость

12:44:57 02-07-2025

Гость (09:43:16 02-07-2025) это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е...
Да нет у них там таких зарплат, почитайте отзывы... адский труд

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Гость

11:43:22 02-07-2025

Наведут когда нибудь порядок с налогообложением этих маркетплейсов? Когда они станут платить налоги , хоть частично, ситуация сравняется и курьерам платить станут меньше. Все в иаркетплейсах держится на уклонении от налогообложения!

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Гость

12:26:30 02-07-2025

Ну с "лёгкими посылками" это ещё большой вопрос. В большинстве случаев это"закладчики", они даже не скрывают себя. hh надо хоть иногда проверять тех кто выкладывает вакансии.

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