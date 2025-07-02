"Легкий" курьер. Кем нужно работать на Алтае, чтобы получать большую зарплату каждый день
По сравнению с прошлым годом объем вакансий с ежедневными выплатами вырос в регионе на 43%
02 июля 2025, 08:00, ИА Амител
Водители, курьеры, аниматоры, мастера маникюра, грузчики. Каким еще специалистам работодатели предлагают ежедневную оплату труда в Алтайском крае, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
"С января по июнь 2025 в Алтайском крае было открыто 544 вакансии с ежедневной оплатой труда, и чаще всего подобное условие можно встретить в курьерских вакансиях (45% от всех подобных предложений), а также в предложениях о работе для водителей (11%), упаковщиков, комплектовщиков (10%), кладовщиков (3%), продавцов и разнорабочих (по 2%)", - говорится в исследовании.
Чуть реже такой график оплаты предлагают грузчикам, педагогам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, мастерам по ремонту оборудования и техники, мерчандайзерам, официантам, барменам, бариста, поварам, промоутерам и администраторам (по 1%).
84% вакансий с ежедневной оплатой предполагают частичную занятость, то есть подходят для подработки. А 96% предложений не требуют от кандидатов опыта работы по специальности.
По сравнению с прошлым годом объем вакансий с ежедневными выплатами вырос в регионе на 43%.Вакансии с ежедневной оплатой, на которые можно откликнуться прямо сейчас:
- водитель на своем автомобиле в маркетплейс - от 162 000 до 390 000 рублей за месяц (на руки);
- курьер легких и упакованных заказов - от 110 000 до 204 500 рублей за месяц (на руки);
- мастер по ремонту телефонов, ноутбуков, телевизоров - от 50 000 рублей за месяц (на руки);
- детский аниматор - от 40 000 рублей за месяц (на руки);
- мастер маникюра и педикюра - от 40 000 до 70 000 рублей за месяц (на руки);
- промоутер по почтовым ящикам - от 20 000 до 36 000 рублей за месяц (на руки);
- грузчик - от 2 000 до 3 500 рублей за услугу (на руки);
- оператор пункта выдачи - от 1 600 до 2 000 рублей за смену (до вычета налогов);
- домработница/домработник - от 450 до 600 рублей за час (на руки);
- няня - от 450 рублей за час, на руки.
09:43:16 02-07-2025
это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е. человек с техническим или инженерным образованием) получает от 50 тыс, а курьер от 110 тыс.
10:30:07 02-07-2025
Гость (09:43:16 02-07-2025) это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е... А вы в последние годы много нормального вокруг видите?
10:36:53 02-07-2025
Гость (09:43:16 02-07-2025) это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е... из дохода курьера вычтите затраты на авто и чистый доход сравняется.
11:26:21 02-07-2025
Гость (09:43:16 02-07-2025) это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е... Ненормально, когда учитель с высшей категорией, юрист, воспитатель...получает намного меньше курьера(((
А потом нам показывают среднюю зарплату по краю. Спасибо курьерам!
12:44:57 02-07-2025
Гость (09:43:16 02-07-2025) это ненормально, когда мастер по ремонту сложной техники(т.е...
Да нет у них там таких зарплат, почитайте отзывы... адский труд
11:43:22 02-07-2025
Наведут когда нибудь порядок с налогообложением этих маркетплейсов? Когда они станут платить налоги , хоть частично, ситуация сравняется и курьерам платить станут меньше. Все в иаркетплейсах держится на уклонении от налогообложения!
12:26:30 02-07-2025
Ну с "лёгкими посылками" это ещё большой вопрос. В большинстве случаев это"закладчики", они даже не скрывают себя. hh надо хоть иногда проверять тех кто выкладывает вакансии.