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Легкий туман окутал водную гладь Телецкого озера. Фото

Такие облака появились из-за разницы температур между теплой водой и холодным воздухом

24 января 2025, 15:15, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Парение Золотого озера запечатлели в Алтайском биосферном заповеднике. Снимки опубликовали в Telegram-канале охраняемой территории.

В заповеднике рассказали, что туман над поверхностью озера появился из-за разности температуры воды (+2,6 градуса) и воздуха (до -19 градусов ночью). Однако с первыми лучами солнца и усилением ветра живописные облака исчезают.

"Выйдет яркое солнце, усилится ветер, и утренняя магия парящего Алтын-Келя исчезнет, оставшись только на фото", – рассказали в заповеднике.

Алтайский край природа

Комментарии 4

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Musik

15:21:43 24-01-2025

вот это я понимаю.
а мы сидим тут, как полупереваренные манты...
хочю на Телецкое!

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Элен без ребят

16:05:36 24-01-2025

Musik (15:21:43 24-01-2025) вот это я понимаю.а мы сидим тут, как полупереваренные м... я бы тоже присоединилась к хотению на Телецкое, но работа не даёт. закажу манты, пожалуй. эх...

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Гость

15:43:37 24-01-2025

Давай выдвигайся и мы за Вами ….

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Гость

21:21:24 25-01-2025

Musik (15:21:43 24-01-2025) вот это я понимаю.а мы сидим тут, как полупереваренные м... Отправлено Там прекрасно!!! Побывав там тянет и тянет к себе Алтай, Телецкое озеро!!!

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