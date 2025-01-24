Легкий туман окутал водную гладь Телецкого озера. Фото
Такие облака появились из-за разницы температур между теплой водой и холодным воздухом
24 января 2025, 15:15, ИА Амител
Телецкое озеро / Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев и Татьяна Клименко
Парение Золотого озера запечатлели в Алтайском биосферном заповеднике. Снимки опубликовали в Telegram-канале охраняемой территории.
В заповеднике рассказали, что туман над поверхностью озера появился из-за разности температуры воды (+2,6 градуса) и воздуха (до -19 градусов ночью). Однако с первыми лучами солнца и усилением ветра живописные облака исчезают.
"Выйдет яркое солнце, усилится ветер, и утренняя магия парящего Алтын-Келя исчезнет, оставшись только на фото", – рассказали в заповеднике.
15:21:43 24-01-2025
вот это я понимаю.
а мы сидим тут, как полупереваренные манты...
хочю на Телецкое!
16:05:36 24-01-2025
Musik (15:21:43 24-01-2025) вот это я понимаю.а мы сидим тут, как полупереваренные м... я бы тоже присоединилась к хотению на Телецкое, но работа не даёт. закажу манты, пожалуй. эх...
15:43:37 24-01-2025
Давай выдвигайся и мы за Вами ….
21:21:24 25-01-2025
Musik (15:21:43 24-01-2025) вот это я понимаю.а мы сидим тут, как полупереваренные м... Отправлено Там прекрасно!!! Побывав там тянет и тянет к себе Алтай, Телецкое озеро!!!