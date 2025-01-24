Легкий туман окутал водную гладь Телецкого озера. Фото

Такие облака появились из-за разницы температур между теплой водой и холодным воздухом

24 января 2025, 15:15, ИА Амител

Телецкое озеро / Фото: Алтайский биосферный заповедник / Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Парение Золотого озера запечатлели в Алтайском биосферном заповеднике. Снимки опубликовали в Telegram-канале охраняемой территории.

В заповеднике рассказали, что туман над поверхностью озера появился из-за разности температуры воды (+2,6 градуса) и воздуха (до -19 градусов ночью). Однако с первыми лучами солнца и усилением ветра живописные облака исчезают.