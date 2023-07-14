Легковой автомобиль врезался в грузовик на выезде из Барнаула
На месте собралась большая пробка
14 июля 2023, 17:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на Павловском тракте возле поворота на садоводство "Спутник". Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
На месте происшествия работают спасатели и медики. Отмечается, что движение частично заблокировано — на месте собралась большая пробка в сторону выезда из города.
22:13:07 14-07-2023
Нет такого садоводства у нас)))