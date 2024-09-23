Легковой автомобиль вспыхнул на оживленном перекрестке в Барнауле
На месте работали пожарные
23 сентября 2024, 10:15, ИА Амител
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 23 сентября вспыхнула легковушка, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.
По их информации, происшествие случилось на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Малахова. На месте работали пожарные.
На кадрах видно, что огонь возник под капотом машины. Информация о пострадавших уточняется.
00:19:07 24-09-2024
готовь машину к зиме-то!! отопилку в сервисе проинспектируй, фиксани там что ...ну как детский сад