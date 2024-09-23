В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 25 пожаров

В Барнауле потушили три возгорания

23 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Природный пожар / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 22 сентября потушили 25 пожаров, в том числе 11 – в жилом секторе, сообщили в региональном МЧС.

"За 22 сентября 2024 года в Алтайском крае ликвидировано 25 пожаров, 11 из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано три пожара", – говорится в сообщении.

В крае с 17 по 23 сентября действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности (4-й класс).