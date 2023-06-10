Легковой автомобиль загорелся рядом с жилым домом в Барнауле

Машину потушили пожарные

10 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22

В Барнауле в ночь на 10 июня сгорел легковой автомобиль, рассказали в телеграм-канале Barnaul 22.

Инцидент случился рядом с домом № 9 по улице Взлётной.

"Очевидцы сообщают, что был громкий хлопок, а после автомобиль загорелся", – сказано в публикации.

На месте ЧП работали пожарные. О причинах произошедшего и наличии пострадавших информации пока нет.