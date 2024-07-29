Легковой автомобиль загорелся в Барнауле

Сначала находившиеся в нем люди пытались потушить пожар огнетушителем, однако довольно быстро на место приехали две пожарные машины

29 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Загоревшийся автомобиль / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль загорелся возле дома № 152 на улице Власихинской. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Сначала находившиеся в нем люди пытались потушить пожар огнетушителем, однако довольно быстро на место приехали две пожарные машины. Возгорание удалось ликвидировать.

Причины происшествия пока неизвестны. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.