Легковушка и грузовик столкнулись в Барнауле на Павловском тракте
ДТП случилось напротив торгового центра "Арена"
23 октября 2024, 08:30, ИА Амител
Место ДТП / Кадр из видео: "В курсе 22"
В Барнауле произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает "В курсе 22".
Авария случилась вечером 22 октября напротив ТЦ "Арена".
На кадрах с места происшествия видно, что легковушка получила серьезные повреждения, а на месте работают скорая и полицейские.
По словам очевидцев, есть пострадавшие. Другие подробности уточняются.
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