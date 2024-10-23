Легковушка и грузовик столкнулись в Барнауле на Павловском тракте

ДТП случилось напротив торгового центра "Арена"

23 октября 2024, 08:30, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: "В курсе 22"

В Барнауле произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщает "В курсе 22".

Авария случилась вечером 22 октября напротив ТЦ "Арена".

На кадрах с места происшествия видно, что легковушка получила серьезные повреждения, а на месте работают скорая и полицейские.

По словам очевидцев, есть пострадавшие. Другие подробности уточняются.