На Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с переворотом
Обстоятельства аварии устанавливают
01 мая 2025, 18:14, ИА Амител
В Барнауле столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП один из них перевернулся на крышу. Об этом сообщает "В курсе 22".
Авария произошла на Змеиногорском тракте, вблизи лыжной базы "Динамо". Судя по кадрам, машина второго участника происшествия получила серьезные повреждения.
Информации о пострадавших в результате столкновения пока нет.
На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства аварии уточняются.
Ранее два автомобиля столкнулись в Змеиногорском районе Алтайского края. По предварительным данным, 29-летняя девушка ехала на "Лексусе" со стороны Змеиногорска в направлении села Саввушка. По пути выехала на встречную полосу, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине ВАЗ с последующим опрокидыванием.
18:41:42 01-05-2025
совсем от хорошей жизни и от денег людишкам шифер завернуло.
19:24:12 01-05-2025
В рабочие дни все люди как люди едут. В выходной же, как с цепи срываются.
01:11:46 02-05-2025
Гость (19:24:12 01-05-2025) В рабочие дни все люди как люди едут. В выходной же, как с ц... Перепраздновали) дай только повод