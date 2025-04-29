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На Алтае девушка на "Лексусе" врезалась в припаркованный автомобиль и перевернулась

ДТП произошло в Змеиногорском районе

29 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Два автомобиля столкнулись в Змеиногорском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГАИ региона.

ДТП случилось 29 апреля в 10 часов утра.

Предварительно установили, что 29-летняя женщина ехала на "Лексусе" со стороны Змеиногорска в направлении села Саввушка, но по пути выехала на встречку, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине ВАЗ с последующим опрокидыванием.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Горном Алтае при опрокидывании иномарки погиб водитель.

ДТП Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

15:05:40 29-04-2025

А что там выяснять то? Девушки и лексусы не совместимы.

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Гость

17:43:25 29-04-2025

КАК? там 3 машины в час проезжают, как они умудряются такое творить? пьяные ??

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гость

23:26:21 29-04-2025

Гость (17:43:25 29-04-2025) КАК? там 3 машины в час проезжают, как они умудряются такое ... женщина, че сразу пьяные то? Ну не справилась она с леХусом с кем не бывает.

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