На Алтае девушка на "Лексусе" врезалась в припаркованный автомобиль и перевернулась

ДТП произошло в Змеиногорском районе

29 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Два автомобиля столкнулись в Змеиногорском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГАИ региона.

ДТП случилось 29 апреля в 10 часов утра.

Предварительно установили, что 29-летняя женщина ехала на "Лексусе" со стороны Змеиногорска в направлении села Саввушка, но по пути выехала на встречку, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине ВАЗ с последующим опрокидыванием.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Горном Алтае при опрокидывании иномарки погиб водитель.