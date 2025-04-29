На Алтае девушка на "Лексусе" врезалась в припаркованный автомобиль и перевернулась
ДТП произошло в Змеиногорском районе
29 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Два автомобиля столкнулись в Змеиногорском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГАИ региона.
ДТП случилось 29 апреля в 10 часов утра.
Предварительно установили, что 29-летняя женщина ехала на "Лексусе" со стороны Змеиногорска в направлении села Саввушка, но по пути выехала на встречку, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине ВАЗ с последующим опрокидыванием.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Горном Алтае при опрокидывании иномарки погиб водитель.
15:05:40 29-04-2025
А что там выяснять то? Девушки и лексусы не совместимы.
17:43:25 29-04-2025
КАК? там 3 машины в час проезжают, как они умудряются такое творить? пьяные ??
23:26:21 29-04-2025
Гость (17:43:25 29-04-2025) КАК? там 3 машины в час проезжают, как они умудряются такое ... женщина, че сразу пьяные то? Ну не справилась она с леХусом с кем не бывает.